V Praze otevírá nevěstinec se silikonovými pannami, inspiruje se cizinou

„Umožňujeme pánům si užít nezávazný sex s reálně vypadající pannou. Přitom zachováváte věrnost své partnerce,“ stojí na webových stránkách Naughty Harbor. „S námi si prožijete netradiční erotický zážitek bez nervozity, kterou můžete zažít u skutečné profesionálky.“



Jde o první podnik tohoto druhu v České republice. V zahraničí bychom na podobné „nevěstince“ narazili častěji. Podle Naughty Harbor dokonce někteří muži vyhledávají silikonové panny raději, než opravdové ženy.

V Japonsku se pak v posledních letech zvyšuje množství mužů, kteří se silikonovými pannami dokonce navazují romantické vztahy. Vozí je na procházky, chodí s nimi na večeře a samozřejmě s nimi mají sex (více čtěte zde).

Podnik sídlí v centru Prahy. Zákazníci mají na výběr ze dvou „prostitutek“ - drobné zrzky a černovlásky.



„Panny jsou pro klienty připraveny sterilně profesionální procedurou bez nutnosti vlastní přípravy, jako by tomu bylo s takovou pannou doma,“ popsali provozovatelé podniku. „Klient se vyhne vlastnímu čištění, přenášení, oblékání a pudrování panny,“ dodali.



Půl hodina o samotě s jednou z panen vyjde na 1 200 Kč. Kromě prvotních instrukcí o jejich používání by zákazníka během jeho času nikdo neměl rušit. Panny jsou ze speciálního silikonu, který má vzhledem i vlastnostmi co nejlépe imitovat lidské tělo.



Ambice jsou vysoké

V Praze má tento podnik odstartovat. Jeho provozovatelé očekávají velký zájem a brzké rozšíření i do dalších měst v Česku i zahraničí. Z části by měly fungovat jako showroom, kde si zákazníci budou moci vyzkoušet panny, které by si rádi zakoupili.



Podle tiskové zprávy společnosti by se Naughty Harbor rád stal největší sítí podniků pronajímajících erotické panny v Evropě.

