Hladové české firmy posílí tisíc Filipínců, pracantů s dobrou angličtinou

Pořádají poutě za Pražským Jezulátkem, jejich národní hrdina José Rizal má pomník v Litoměřicích a jedna z nejpopulárnějších filipínských telenovel Promise of Forever se částečně odehrávala v Praze. V poslední době navíc přibývá Filipínců, kteří si na živobytí vydělávají v českých firmách.



„V západní Evropě jsou Filipínci hojně využívanou pracovní sílou především díky jejich velmi dobré znalosti angličtiny. Předpokládáme, že by ženy mohly najít uplatnění v sociálních službách, pečovatelství a podobně,“ říká Miroslav Diro, mluvčí Hospodářské komory ČR.

Ta dostala od vlády jako jeden z garantů na starosti sbírat žádosti zaměstnavatelů o konkrétní filipínské zaměstnance a také společnosti prověřovat. Firma nesmí mít dluhy na pojistném, žádné velké škraloupy za nelegální práci nebo jiné porušení předpisů a musí zajistit zahraničnímu pracovníkovi pracovní smlouvu aspoň na rok.

V Česku chybí firmám i veřejnému sektoru nejméně čtvrt milionu lidí. Stejné množství jich je zároveň bez práce, ale ne vždy se hodí na volné pozice. Proto se vláda rozhodla, že po takzvaném „režimu Ukrajina“, tedy zrychleném „dovozu“ ukrajinských pracovníků, umožní podobný režim také pro Filipíny a Mongolsko.

Kam jezdí Filipínci za prací Na Filipínách žije 102 milionů lidí a zhruba každý desátý má zkušenost s prací v zahraničí. Podle vládní agentury POEA (Philippine Overseas Employment Administration) v roce 2016 vyjelo za prací 2,2 milionu Filipínců, o něco více žen než mužů. Mířili do:

Saúdské Arábie – 24 %

– 24 % Spojených arabských emirátů – 16 %

– 16 % Kuvajtu, Kataru, Hongkongu, Singapuru, Severní a Jižní Ameriky, Evropy – každá destinace 5 až 6 %

První zájemci o asijskou pracovní sílu se začnou hlásit zhruba za měsíc. Musejí předtím alespoň na týden vyvěsit volnou pozici na úřad práce a čekat, jestli se přece jen nepodaří najmout Čecha. Teprve pak mohou místo nabídnout cizinci.

V Česku podle ministerstva vnitra aktuálně pracuje na zaměstnaneckou kartu nejméně 700 Filipínců. Zkušenost s nimi má například společnost Teleplan Prague. Zaměstnává jich 160 na pozici operátor – opravují herní konzole, set-top boxy nebo smartphony.

„První Filipínce jsme zaměstnali už v roce 2008, kdy jsme podobně jako dnes nedokázali pokrýt naši poptávku po zaměstnancích na českém trhu práce,“ vysvětluje personální ředitel Teleplanu Petr Pešek. Na stejných pozicích firma zaměstnává také 337 Čechů a Slováků.

České firmy musejí podle zákona odměňovat zahraniční zaměstnance stejně jako ty české na stejných pozicích. „Při sečtení všech složek mzdy a benefitů se průměrná mzda pohybuje okolo 24 tisíc korun hrubého za měsíc,“ uvádí Pešek. Benefitem má na mysli příspěvek na ubytování a zpáteční letenku na Filipíny jednou do roka. Filipínce si pochvaluje pro jejich dobrou angličtinu, ochotu vykonávat manuální a stereotypní práce, na které se těžko hledají čeští zaměstnanci, a loajalitu k firmě.

Přednostní „režim Filipíny“ Pešek vítá, protože už teď je podle něj zvýšená poptávka po filipínských pracovnících a volné termíny pro pohovor na ambasádě v Manile je čím dál obtížnější sehnat. Díky vládnímu programu by jich nyní mělo přibýt.

Hledají se dělníci i letečtí mechanici

Podle ministerstva zahraničí v Česku aktivně působí nejméně devět pracovních agentur, které firmám nabízejí zprostředkování zaměstnanců z Filipín. Jednou z nich je filipínská EDI Staffbuilders, která průběžně doplňuje lidi do Teleplanu.

„Budeme se soustředit na střední a větší firmy v České republice, kde je garance dobrého zacházení pro naše lidi. Nechceme být zdrojem levné pracovní síly, nýbrž přispět ke stabilizaci zaměstnanosti u nás,“ říká mluvčí EDI Vladan Ráž.

Agentura už skoro desítky let vozí Filipínce za prací do celého světa – dodala pracovníky pro stavbu linky dubajského metra, zdravotní sestry do Německa nebo řezníky a kuchaře do Austrálie.

Teď podle Ráže hledá pro české firmy skladníky, dělníky, programátory, ale i letecké mechaniky. Příští týden přijede své služby představit do Prahy ředitel firmy Cesar Averia.

Legální způsob, jak dnes dovézt filipínské pracovníky do Česka, je obrátit se nejprve na filipínskou ambasádu v Praze, která prověří, jestli u pracovní agentury nebo firmy nehrozí zájemci o práci vykořisťování. Všechny náklady na dopravu a zprostředkování práce musí hradit zaměstnavatel, nikoliv pracovník.

„Všechny smlouvy nám musejí zaměstnavatelé předkládat i v angličtině a musejí odpovídat českému zákoníku práce včetně délky pracovního týdne, příplatků za přesčasy a výše mzdy,“ říká Juan Dayang, filipínský chargé d’affaires v Česku. Vyřizování žádostí pokračuje přes vládní agenturu POEA v Manile, která dohlíží na vysílání občanů za prací do zahraničí.