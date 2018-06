Rekonstrukce Thermalu začne už letos, během festivalu ji vždy přeruší

6:00 , aktualizováno 6:00

Karlovarský hotel Thermal nenechává nikoho chladným, a to nejen kvůli své brutalistické architektuře. Hotel vlastněný státem se léta potácí na hranici ziskovosti a přes čtyřicet let stará budova hladoví po investicích. Těch by se již brzy měla dočkat.