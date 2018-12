I klábosení s finančním poradcem se bude muset nahrát a uložit

Stát plánuje, že hráči na kapitálovém trhu budou muset povinně nahrávat a pět let uchovávat úplně všechny telefonické rozhovory s klienty. Finanční instituce, zprostředkovatelé a poradci však tvrdí, že je to zbytečné. Nahrávání a archivace podle nich bude jen znamenat náklady navíc, aniž by to přineslo větší ochranu klientů. ČNB si slibuje lepší dohled nad trhem.