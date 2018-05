Fio bance už měsíc nefungují platby v dolarech, nabízí kompenzace

Na potíže upozornilo redakci iDNES.cz několik klientů banky. Někteří uvedli, že problémy mohou být likvidačního rázu, bance také vytýkají, že s klienty nedostatečně komunikuje.

„Tím, že přiznání se k takovému průšvihu vložila jen do oběžníku, se snaží před veřejností stále působit seriózně, a to mě, jako jejich klienta, pro kterého to znamená likvidaci, opravdu štve,“ uvedl jeden z klientů, jehož jméno redakce zná.

Banka výpadek předem komunikovala ve zprávě prostřednictvím aplikace eBroker. Podle té mělo už na konci dubna dojít ke změně korespondenční banky pro dolarový platební styk. Zároveň varovala, že platby od obchodních partnerů se mohou vracet a že vyřešení vzhledem ke svátkům na začátku května potrvá.

Problémy se však až do konce května nepodařilo vyřešit a mluvčí Fio banky Zdeněk Kovář iDNES.cz řekl, že stále není jasné, kdy budou platby fungovat.

„Jedná se o dočasnou záležitost kvůli ukončení spolupráce s korespondenční bankou pro platební styk v amerických dolarech a přechodu na novou banku. Aktuálně intenzivně jednáme o navázání spolupráce s novými partnery, v tuto chvíli ale ještě nedokážeme komentovat možný termín obnovení USD plateb,“ sdělil Kovář.

Situace se dotýká několika stovek klientů. Podle mluvčího mohou klienti využit jiné alternativy, mohou prý bez problémů platit v korunách, eurech a dalších dvanácti měnách, zároveň mohou využívat další služby a také investovat na akciových trzích v USA. Kovář na dotaz iDNES.cz dodal, že banka je ochotna individuálně s klienty řešit úhradu vícenákladů, pokud například vzniklou klientům kurzové rozdíly při platbě jinými měnami. „Rozhodně to s nimi řešíme, ale je to vždy na individuálním jednání,“ řekl.

Podle jednoho ze stěžovatelů nicméně banka nenabízí žádnou kompenzaci. „Po osobní návštěvě banky zjišťuji, že banka nenabízí žádnou kompenzaci. Akorát tak půjčku,“ uvedl.

Na komunikaci finančního ústavu si stěžuje i další poškozený klient, kterému v pátek 4. května odešlo ze zahraničí 500 dolarů, na účet mu však nedošly a platba se vrátila odesílateli. „Problém je i fakt, že po uvedeném termínu, kdy mělo omezení skončit, od banky další více než týden žádná zpráva nepřišla.“ popsal Martin Moravec, kterému vadí zejména nedostatečná komunikace banky.



Dva zbytečné měnové převody, které nyní banka navrhuje jako řešení, by ho stály zhruba 25 dolarů. “Kromě toho jsou tu ale i další vícenáklady, které již nejsou podložené tak tvrdě, ale rozhodně bych na ně nezapomínal,“ dodal s tím, že řešení problému věnoval několik hodin času a telefonátů do zahraničí.