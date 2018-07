Firmy se bojí zdražování, ukázal průzkum mezi stovkami společností

Sice jim teď rychle rostou náklady, většina firem je však zatím z velké části bere na sebe. Jen necelá třetina menších podnikatelů hodlá v nejbližší době zvyšovat ceny svých výrobků či služeb. Každý pátý tak hodlá učinit ještě do konce letošního roku a každý desátý vyčká na příchod nového roku.

Řada firem zvedla ceny už během prvního pololetí, a proto je znovu posouvat nahoru v nejbližší době nehodlá. „Protože jsme ke zvýšení cen našich výrobků a služeb přistoupili již letos v březnu, tak do konce roku žádné další navyšování cen neplánujeme,“ říká například ředitel lindavské sklárny Lasvit Ajeto Jaroslav Turnhöfer.



Jinde by ke zdražení přistoupili pouze v­případě skokového růstu nákladů. „Zvýšení cen a hodinových sazeb by přišlo do úvahy pouze při dalším razantním zvýšení minimální mzdy,“ dodává šéf třebíčského výrobce lehkých kovových konstrukcí Alfeko Libor Wurm.

Nejčastějšími důvody zdražování jsou ceny od dodavatelů a dalších vstupů. A také skutečnost, že to umožňuje situace na trhu. „Průzkum naznačuje, že cenový růst ve zbytku roku bude častěji důsledkem rostoucích výrobních nákladů ve firmách než přebytku štědrých klientů, kteří ochotně provětrají nadité šrajtofle,“ říká hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka.



„Zdražujeme kontinuálně zejména kvůli vyšším vstupním nákladům, jako je lidská síla či materiály,“ říká například obchodně výkonný ředitel stavební společnosti Auböck Pavel Bureš.



Udržet se na českém trhu bude v budoucnu ještě těžší

Zvýšení vlastní marže přiznává jako důvod zvýšení cen polovina podnikatelů. A to přestože díky rostoucím mzdám se kupní síla Čechů zvedá. Jenže jak připomíná Kupka, tuzemští spotřebitelé jsou – a zřejmě ještě budou – velmi citliví na cenu nabízeného zboží.



„Maloobchodní prodej je v Česku vnímán jako silně konkurenční odvětví, kde při jednostranném navyšování marže reálně hrozí ztráta loajality klientů,“ říká Kupka.

Navíc zhruba od poloviny roku 2016 zpomaluje tempo růstu maloobchodních prodejů. „Není proto divu, že navzdory pokračujícímu rychlému vzestupu výše průměrné mzdy jsou české podniky, co se týče zvyšování cen, ve druhém pololetí tohoto roku zdrženlivé,“ dodává Kupka.

„Udržet si tržní podíl bude na českém trhu v budoucnu ještě obtížnější než dnes. V takové situaci je přirozené, že menší subjekty mají tendenci čekat, až s nepopulárním zvyšováním cen přijdou lídři trhu. A ti zase mají tendenci ceny nezvyšovat, nemají-li pro to dostatečný důvod, například v podobě plošného nárůstu cen výrobních vstupů v odvětví,“ vysvětluje Kupka.

Firmám rostou výdaje na mzdy, extérní služby a suroviny

Podle Svazu průmyslu velké firmy výrazné zdražování nechystají. „Přestože cena některých surovin narůstá, stále je zde ostrý konkurenční boj, který řadě oblastí v průmyslu nedovoluje významnější cenové výkyvy,“ říká mluvčí svazu Eva Veličková. Šetření, které svaz provádí společně s Českou národní bankou, ukazuje v horizontu jednoho roku na růst cen kolem jednoho či dvou procent.



„Firmy očekávají, že se jim mohou mírně zdražit suroviny či subdodávky. Tomu ale mimo jiné díky aktuální dobré kondici ekonomiky dokážou čelit a­nepředpokládají, že by kvůli zvýšení dodavatelských cen výrazněji zdražovaly produkci,“ tvrdí Veličková.

Vedle nákladů na mzdy (které tlačí nahoru aktuální nedostatek pracovníků) rostou firmám také výdaje na externí služby či energetické suroviny. Firmy si připlatí za plyn i­elektřinu, která na burze v poslední době rychle zdražovala.

Dopadne to nejvíce na hutní či chemický průmysl. Cenu energií nicméně určuje globální trh – americké a asijské firmy mají pak díky levnějším energiím výhodu.

Pokud firmy nepromítnou vyšší náklady do svých cen, přijdou méně tučné výdělky. „Jejich zisky nerostou tak rychle jako v posledních letech. Často se změna dodavatelských cen pojí s technologickým pokrokem či změnami sortimentu,“ dodává Veličková.

Podle ní se s růstem nákladů na suroviny a dodávky lépe vyrovnají firmy a obory s vyšší přidanou hodnotou. „Odvětví na světové špičce, která inovují a mají unikání výrobky či řešení, mají většinou vyšší marže a dodavatelské ceny pro ně nejsou zásadní,“ doplňuje Veličková.