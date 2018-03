Jančura versus Flixbus. Autobusová válka může zvednout cenu jízdenek

Zelené autobusy, které jezdí pro významného celoevropského hráče Flixbus, začaly dobývat český trh loni v srpnu a za zbraň mají nízkou cenu. Jízdenky mezi Prahou a Brnem firma prodávala od 149 korun, o pár měsíců později nejnižší cenu za 209kilometrovou trasu srazila na 79 korun. Podobně cena klesala i na dalších linkách.

Jančurův RegioJet cenovou politiku svého konkurenta podrobně sleduje a tvrdí, že tržby z jízdenek mohou Flixbusu pokrýt maximálně náklady na vjezd do autobusových terminálů a část platu šoféra. Konkurenční boj, který cestujícím přinesl zlevnění jízdenek a zlepšování služeb, se tak zřejmě přesune do soudní síně.

„Nově vstupující dopravce má absolutní právo jezdit se zápornou marží, aby oslovil cestující a ti si ho vyzkoušeli. Flixbus však takto jezdí více než půl roku, což už je nepřiměřeně dlouho,“ uvedl Jančura.

Pokud by Flixbus na provoz svých autobusů doplácel tři měsíce, bylo by to podle něj v pořádku. Zatím ale neexistují žádné náznaky, že by společnost chtěla cenu jízdného zvyšovat, naopak firma jízdné několikrát zlevňovala, uvedl Jančura. Počínání konkurence tak podle podnikatele vykazuje znaky nekalé soutěže.

Nepokryjí náklady na provoz

Flixbus Jančurovo tvrzení odmítá a uvádí, že zmiňované ceny jsou jen pro cestující, kteří si místa v autobusu rezervují mezi prvními. Kolik míst v zelených autobusech je vyhrazeno pro tyto cestující, společnost neuvedla.

„Vzhledem ke konkurenčnímu prostředí na českém trhu konkrétní čísla nesdělujeme, v čemž prosíme o pochopení,“ řekla mluvčí společnosti Nina Göbbelsová.

Podle Jančury však jde ve veřejně dostupných rezervačních systémech společnosti dohledat, že s výjimkou mezinárodních linek a nejvytíženějších časů platí ve velké části zelených autobusů právě tyto ceny. Ty přitom ani zdaleka neumožňují pokrýt náklady na provoz, což demonstruje na lince z Prahy do Liberce.

„Je-li jízdenka za 49 korun, autobus má 48 sedaček a reálná maximální obsazenost dosahuje 80 procent, vychází při 106 kilometrech a 15 procentech DPH tržby na 15 korun na kilometr. A přitom náklady jsou kolem 25 korun,“ uvedl Jančura. Obsazenost sto procent je podle něj možná, ale pouze v pátek a v neděli.

Po přepočtu ceny jízdného na kilometr a cestujícího vychází podle Jančury běžná cena konkurence na 40 haléřů. V zemích, kde zelené autobusy nemají tak silnou konkurenci, bývá ale i čtyřnásobná, dodal.

Ve sporu s Flixbusem chce nyní RegioJet využít dvanáct let starého soudního rozhodnutí, v němž se jeho žluté autobusy ocitly na opačné straně.

Poučil se z vlastního sporu

Konkurence tehdy Student Agency žalovala z využívání predátorských podnákladových cen. Jančurova firma v roce 2005 začala jezdit mezi Prahou a Libercem, jenže zatímco z Prahy do města pod Ještědem stála jízdenka běžnou cenu, opačným směrem je zákazníci kupovali po jedné koruně. Student Agency to zdůvodňovala zákazem používat liberecké autobusové nádraží, které patřilo konkurenčnímu dopravci. To trvalo zhruba dva týdny, než soud v předběžném opatření prodej zakázal.

Ze zneužití dominantního postavení na trhu byla v minulosti Student Agency obviněna také kvůli rokům 2007 a 2008. Žluté autobusy tehdy podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vytlačily z trhu konkurenční společnost Asiana s pomocí podnákladových cen. Student Agency tehdy snížila ceny jednosměrné kreditové jízdenky na 50 korun, což byla podle Jančury shodná cena s Asianou a později zavedla cenu 95 korun. Úřad tehdy zdůrazňoval, že Jančurovu firmu nepokutoval za nízké ceny, nýbrž právě za jejich cílené použití k vytlačení konkurence z trhu. I v tomto případě šlo o krátkodobou cenovou politiku, nižší cena platila přibližně měsíc a půl.

RegioJet kouká za hranice

Vytlačení z trhu se nyní obává naopak Jančurova společnost. Na dlouhou cenovou válku s firmou podnikající ve 26 zemích nemá Student Agency, kam kromě prodejce zájezdů a letenek spadá i dopravní společnost RegioJet (provozující vlaky a autobusy), dostatek prostředků. Kvůli očekávané cenové válce zrušila například loňské novinky v jízdním řádu, jako byla spojení z Prahy do Trutnova nebo do Klatov.

Pokud se jí budou z tuzemských linek vytrácet cestující, plánuje RegioJet nasadit volné autobusy v zemích, kde je Flixbus pevně uchycený a kde jezdí s vyšší marží než v Česku.

Příkladem je nová linka RegioJetu z Vídně do Budapešti. Začátkem ledna na ni žluté autobusy vyjely poprvé. Po měsíci provozu reagoval Flixbus snížením ceny ze čtrnácti eur na devět, čímž srovnal cenu se žlutými autobusy.