Většina vlaků ve Francii stále nejezdí, těží z toho autobusy a spolujízdy

Stav na francouzských železnicích je ve středu podobný jako v úterý, jen vysokorychlostních vlaků TGV zřejmě pojede o něco více. Národní dopravce avizoval, že v celostátním měřítku jich vyjede přibližně sedmina oproti normálu. Výrazná omezení platí nadále na pařížských příměstských tratích RER, na některých linkách jezdí méně než čtvrtina spojů. Zrušeny byly také všechny vlaky do Švýcarska, Itálie a Španělska.



Francouzi tak opět musí hledat alternativní způsoby dopravy, nebo se snažit natlačit do ojedinělých vlaků. Deník Le Monde označil za velké vítěze aktuální stávky platformu pro spolujízdy Blablacar, autobusového dopravce Isilines a další služby, které lidem nabízejí východisko.

Na silnicích v Paříži a okolí bylo ale v důsledku vyššího počtu aut o půl osmé ráno 350 kilometrů kolon, uvedl web televize BFM TV. Z některých oblastí ovšem zároveň přicházejí fotografie zcela prázdných vlaků, u kterých si zřejmě cestující nebyli jisti, zda vůbec vyjedou.

Zaměstnanci SNCF stávkou protestují proti vládnímu plánu reformy státních železnic. V úterý podle vedení společnosti do práce nepřišlo 34 procent z přibližně 147 000 pracovníků a odborářský předák Philippe Martinez označil hnutí za „masivní“. Podle Le Monde se ale očekávala vyšší čísla a odbory jsou „pravděpodobně trochu zklamané“.

Spekulace o privatizaci

Deník také rozebírá některé zásadní otázky kolem budoucnosti SNCF jako například to, zda vláda chce společnost privatizovat, jak tvrdí řada odpůrců reformy. „V reformě to není, ale...“ píše na úvod Le Monde a vysvětluje, že vláda chce SNCF transformovat v akciovou společnost. „Abychom to zjednodušili, společnost zůstane financována z veřejných peněz, ovšem konkurenční soukromí dopravci budou moci provozovat své vlaky,“ dodává list.

Ten také částečně vyvrací výroky o tom, že reforma povede ke zrušení více než 9 000 kilometrů menších linek. Vláda prý navrhuje, aby se investice v budoucnosti soustředily na nejvíce využívané úseky železniční sítě. Tratě, u nichž by údržba nebyla ekonomicky opodstatněná, by buď byly uzavřeny, nebo předány příslušným regionům.

Současný stav železniční dopravy ve Francii je podle premiéra Philippea neudržitelný. „To je důvod, proč jsme se pustili do ambiciózní reformy..., která umožní postupně otevřít konkurenci celý systém železnic, změnit status podniku, aby byl efektivnější a více konkurenceschopný, a za třetí, potlačit status nových pracovníků a zachovat status těch, kteří už jej mají,“ řekl v úterý v Národním shromáždění.

„Respektuji stávkující, protože právo na stávku je zakotvené v ústavě,“ pokračoval Philippe. Dodal však, že naslouchá stejnou měrou stávkujícím jako i těm, kteří se stávkou nesouhlasí a chtějí „chodit do práce a pokračovat v životě“.