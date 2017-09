Konec výmluv na „vyšší moc“. RegioJet dá slevu, i když zpoždění nezavinil

„Dosud nesl riziko cestující, ale my si myslíme, že tohle riziko by měl nést dopravce. Proto dobrovolně rozšiřujeme své garance, i když zpoždění je ve více než 90 procentech zaviněno vnějšími vlivy, za které nemůžeme,“ řekl iDNES.cz majitel RegioJetu Radim Jančura. Nově podle něj bude platit zásada „včas, nebo levněji“.

„Pokud bude spoj zpožděn - a to bez ohledu na příčinu zpoždění, vrátíme cestujícím podle délky zpoždění část nebo i 100 % jízdného. Nechceme, aby riziko zpoždění zůstalo na zákazníkovi jen proto, že to je jaksi součást života, se kterou by měl počítat,“ dodal Jančura.

Cestující dostanou kompenzaci v co nejkratším možném termínu, aniž by museli o cokoli žádat nebo něco vyplňovat. Kompenzace bude formou kreditu, který si mohou vyměnit za hotovost, nebo využít k dalšímu nákupu jízdenek přes internet.

Zpoždění kompenzuje už Leo Express, České dráhy ne

Garance včasného příjezdu ze strany dopravce a systém plošných kompenzací bez ohledu na zavinění je ve vnitrostátní autobusové dopravě v České republice novinkou.

České dráhy zatím nezaviněné zpoždění cestujícím nahrazovat neplánují. Menší soukromý dopravce Leo Express již tak činí. „V případě zpoždění od 60 do 119 minut, ať už je jeho příčina jakákoliv, kompenzujeme 25 % z ceny jízdného. V případě zpoždění nad 120 minut kompenzujeme 50 % z ceny jízdného,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Leo Expressu Kateřina Vaitová.

Pokud by došlo k úplnému odřeknutí spoje, vrací dopravce celou hodnotu jízdenky a ještě navíc 50 % z této hodnoty v zákaznických Leo korunách.