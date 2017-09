Z tradice stojíme u pultu, říkají majitelé německého obchodního domu

Máte internetový obchod?

Johannes Huber: V běžném slova smyslu ne. Uvedli jsme ale novou formu prodeje, tzv. Curated Shopping. Je to v podstatě internetové poradenství. Máte možnost objednat si na našich stránkách celkový outfit, který jste ovšem předtím vůbec neviděli. Jde o relativně novou formu prodeje, je stará tak dva tři roky a funguje velice dobře. Celé to pochází z USA. Jsme jedni z prvních v Německu, kdo tuto formu on-line prodeje nabízí.

Christoph Huber: Navíc skutečnost je taková, že celý svět sice mluví o stoupajících on-line prodejích, ale tak se prodává přibližně 25 až 28 procent. Přes sedmdesát procent nákupů proběhne osobně v obchodech. A my prostě musíme být nejlepší obchod. To je náš požadavek.



Jak je možné, že dokážete internetovému prodeji konkurovat?

J. H.: Když do Garhammeru přijdete, je to něco speciálního. Dostane se vám nejlepšího poradenství, máte k ruce spoustu milých, erudovaných spolupracovníků. Když dnes přijdete do běžného obchodu, natrefíte často na problém špatného servisu, nedostatečně vyškoleného personálu a příliš nízkého počtu personálu. Jednoduše se zákazníkům vyplatí do Garhammeru přijet.



Vy o svých zaměstnancích hovoříte výhradně jako o spolupracovnících. To je nadstandardní podnikatelský přístup. Mají také nadstandardní benefity?

J. H.: Určitě. V oblasti maloobchodu nabízíme nadprůměrný plat a nadprůměrný počet dnů dovolené. Dále peníze na dovolenou a vánoční odměny, nadprůměrný počet podnikových oslav, podnikové důchodové zabezpečení nebo třicetiprocentní slevu na zboží v našem obchodním domě. Snažíme se být dobrým zaměstnavatelem.

V tom případě se nedivím, proč jsou vaši zaměstnanci k firmě tak loajální.

J. H.: Já si myslím, že je to v jistém smyslu tradice, která tady prostě vždycky byla. Protože ze starých zápisů vím, že spolupracovníci byli už pro našeho pradědečka, který podnik založil, velmi důležití. A věřím, že to jednoduše ti spolupracovníci cítí. Že za nimi stojíme, že pro ně chceme to nejlepší. A naopak, my od nich dostáváme hodně zpátky.

Ch. H.: Je tu ale ještě jedna věc – my oba jsme téměř neustále v obchodě přítomni. Bylo to tak vždycky i v předchozích generacích. Jdeme příkladem a naši spolupracovníci vidí, že nejsme někde zalezlí v kanceláři, ale že aktivně pracujeme. A proto jsme našim spolupracovníkům tak blízko, že prakticky neexistuje žádná velká hierarchie.



Kdo přišel na ten nápad, že jeden z vás téměř vždy stojí u pultu uprostřed obchodu?

J. H.: Náš strýc Reinhard v 70. letech.

Ch. H.: Možná to má dokonce delší historii, po druhé světové válce byla taková praxe běžná. My jsme tuto tradici nenechali vymřít, pro naše spolupracovníky je to velmi důležité a i zákazníci to hodnotí velmi pozitivně.

J. H.: Navíc tím, že pracujeme u pultu v centru dění, jsme v úzkém kontaktu se zákazníky. Cítíme, co potřebují.



Máte také české zákazníky?

Ch. H.: Ano, máme, ale přáli bychom si jich víc.

J. H.: Co se týče vašich krajanů, existuje relativně stálé, lehce rostoucí číslo. Máme z toho radost, že dokážeme získat i české zákazníky. Dokonce máme i dvě české spolupracovnice, ale moc by nás potěšilo, pokud by ještě dva lidé do našeho týmu z Česka přišli.



Co Češi kupují?

J. H.: Střední až vysokou třídu, především velmi známé značky. Téměř nikdo z českých zákazníků nevyhledává malé, neznámé značky.



Hádáte se? Není obvyklé, aby bratři takto úspěšně po několik let řídili jednu firmu.

Ch. H.: Zřídka. Na začátku jsme si stanovili jasná pravidla a dohodli si dvouletou zkušební dobu, po níž vyzkoušíme, zda jsme spolu schopni pracovat. Teď musíme říct ne na sto procent, ale na tisíc, že spolu pracovat umíme.



Dohodli jste se i na tom, kam bude firma do budoucna směřovat?

J. H.: Kdybychom neměli společnou představu, tak tady nesedíme. Člověk musí být realistický, při rozvoji podniku nejde o osobní ješitnost, ale o blaho firmy. Spojuje nás to, že se chceme dále rozvíjet, že nikdy nebudeme spokojení.



To je možná důvod, proč Garhammer v posledních letech získal řadu prestižních ocenění.

Ch. H.: : Tím nejdůležitějším byla pro nás cena „Store of the Year“. V roce 2014 jsme ji získali od Německého obchodního svazu. Byli jsme oceněni jako nejkrásnější módní obchod v Německu. Bylo to velké překvapení. O tuhle cenu se nelze ucházet, tu udělují experti v oboru.



Vzápětí přišla World Retail Award…

J. H.: Ano, dostali jsme se mezi šest nejlepších obchodních domů na světě. Cenu jsme sice nevyhráli, ale byli jsme v nominaci. Co je pro nás ale mnohem důležitější než ocenění, je každodenní chvála našich zákazníků.

Ch. H.: Nadšení zákazníci jsou pro nás důležitější než jakékoli ocenění na světě.



Jak jste se do vedení firmy dostali?

Ch. H.: Je nás celkem pět sourozenců, já jsem přišel do firmy v roce 1997 poté, co odešli teta se strýcem z vedení podniku. Tehdy mi bylo 28 let. V roce 2010 pak projevil zájem Johannes. Spolu řídíme firmu už sedm let.



V Česku je velkým problémem, především pro ženy-matky, domluvit se se zaměstnavatelem na kratším úvazku. Firmám se do toho nechce. Jak to je ve vaší firmě? Nabízíte kratší úvazky?

J. H.: Ano, samozřejmě.



A proč?

J. H.: Pro nás i pro naše spolupracovnice je to dobré. Teď je například osmnáct hodin. Venku je krásně, v obchodě už se toho dneska moc dít nebude. Pokud ale zítra bude o deset stupňů méně, bude pršet, pak tu bude opravdu spousta lidí. A my máme možnost dát spolupracovnicím na kratší úvazek den dopředu vědět, že je budeme potřebovat. Kratším úvazkem získáváme flexibilní a vyškolené spolupracovnice. Naopak pro ně je to velmi zajímavé, protože si mohou nastavit práci přesně podle svých požadavků. Třeba jenom v sobotu, když je manžel doma a může hlídat.