Boj o Evropu. Gazprom dá na plynovod Nord Stream 2 o desítky miliard víc

Jak uvedla agentura Bloomberg, do tras do Evropy a Číny investuje Gazprom v příštím roce 13,7 miliard dolarů (v přepočtu asi 297 miliard korun). To je téměř o 41 procent více než v letošním roce.

Hrozba amerických opatření proti plynovodu Nord Stream 2 naštvala Evropskou unii. Ta varovala před případnou odvetou, která by ublížila společnostem a jejich plánům. Rusko prohlásilo, že USA používají sankce, aby si tím v budoucnu vytvořily lepší podmínky pro vývoz svého zkapalněného zemního plynu na evropský trh. Proti projektu nejsilněji vystupují především Polsko, Slovensko a trojice baltských zemí.

Rusko zatím čeká na povolení k výstavbě, od kterých se bude odvíjet i nové financování. „Je složité navýšit financování projektu předtím, než dostaneme všechna povolení k výstavbě plynovodu,“ uvedl mluvčí Gazpromu Sergej Kuprijanov bez dalších podrobností.

Gazpromu a jeho pěti partnerům v Evropě, mezi které patří i německá společnost Uniper a rakouská společnosti OMV, klesl v srpnu rozpočet na propojení Baltského moře o 30 procent. Společnosti plánovaly, že si zbytek půjčí od banky. „Tento plán budeme muset s ohledem na americký zákon možná změnit,“ prohlásilo v září OMV.

Počáteční podmínky financování jsou podle Uniperu, jednoho z partnerů, stále platné. OMV, Royal Dutch Shell, francouzská společnost Engie a Wintershall to odmítly komentovat nebo neodpověděly.

Do Německa v roce 2020

Gazprom plánuje dodávat 20 miliard kubických metrů plynu do Německa prostřednictvím nového potrubí již v roce 2020. Tím chce snížit současný tranzit společnosti přes potrubí sovětské éry na Ukrajině.

Předpokládá se, že ročně se do Evropy bude exportovat přibližně 188 miliard kubických metrů plynu. „Výhledy vycházejí ze smluvního portfolia společnosti Gazprom a současných úrovní dodávek.

Do Turecka a Číny by chtěl Gazprom začít dodávat do konce roku 2019. Výdaje na potrubí tureckého plynovodu by měly v příštím roce překročit 2,43 miliardy eur, což je zhruba 72 procent letošních výdajů. Očekává se, že potrubí bude v roce 2020 přečerpávat téměř 24 miliard kubických metrů. Plynovod Síla Sibiře do Číny bude potřebovat v příštím roce 218 miliard rublů, což je o 4 procenta více než letos. V roce 2020 má dodávat 5 miliard kubíků plynu.