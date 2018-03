Ženy berou v bance o polovinu méně než muži. Je mezi nimi málo manažerek

Co je gender pay gap Firmy, které ve Velké Británii mají nad 250 zaměstnanců, musejí zveřejnit tzv. gender pay gap (rozdíl v platech mezi muži a ženami) do 4. dubna. Tento den se nazývá Equal Pay Day, tedy v překladu Den rovných výdělků. Jde o procentuální rozdíl mezi průměrným hodinovým výdělkem mužů a žen. Jak vysvětluje BBC, gender pay gap ale není to samé co equal pay. Posledně jmenovaný výraz znamená, že ženy na stejné pozici berou stejně jako muži. Jiný postup je nelegální. Přesto vzniká mezi platy mužů a žen rozdíl, vyjádřený právě v „gender pay gap“. Je způsobený například tím, že vysoké pozice s nejvyššími platy zastávají hlavně muži.