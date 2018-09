10 LET OD KRIZE: Americká vláda Lehmany nepodržela, bankéři propadli panice

Neděle 7. září 2008

Hypoteční krize v USA vyvrcholila převzetím kontroly nad agenturami Fannie Mae a Freddie Mac. Vláda se zaručila za jejich dluhy a nalila do nich dvě stě miliard dolarů. Finanční svět však začínal tušit, že tohle stačit nebude. Americká administrativa podle všeho rozsah problému podcenila.



Úterý 9. září 2008

Akcie Lehman Brothers toho dne spadly o 45 procent. Jihokorejská státní banka KDB po měsíci jednání ukončila námluvy o možném převzetí americké instituce. Kurz se prudce propadal i v dalších dnech. Lehmani totiž ohlásili předběžnou ztrátu za třetí čtvrtletí ve výši 3,9 miliardy dolarů. Agentura Moody’s začala prověřovat jejich kreditní rating a uvedla, že Lehmani budou muset prodat většinový podíl partnerovi, aby se vyhnuli snížení ratingu.

Pátek 12. září 2008

Banka se navíc rychle ocitala na suchu. Vedení požádalo centrální banku Fed, aby odsouhlasila transformaci na komerční banku. To by jí umožnilo získávat vklady klientů a zároveň by dosáhla na finanční pomoc od Fedu. Jenže narazili. Centrální bankéři svolali na víkend jednání o budoucnosti banky, kam pozvali šéfy všech důležitých bank z Wall Streetu. Chtěli je přesvědčit, aby vytvořili z vlastních peněz fond, který špatná aktiva Lehman Brothers vykoupí a zdravou banku pak prodá. Ani to však neprošlo.

Neděle 14. září 2008

Na schůzce, která probíhala celý víkend, šéf Lehmanů Dick Fuld ohlásil, že o banku mají zájem Bank of America či britská Barclays. Jenže jednání zkrachovala. Americká vláda nesouhlasila s tím, že by se měla zaručit za špatná aktiva padlé banky. A proti plánu byla také britská centrální banka. Tehdejší ministr financí Henry Paulson vedení banky naznačil, aby se začalo připravovat na bankrot.

Pondělí 15. září 2008

Nad ránem, ještě před otevřením amerických burz, požádala Lehman Brothers o ochranu před věřiteli. Po 158 letech existence tak padla banka, jejíž aktiva dosahovala 639 miliard dolarů, což představuje největší firemní krach v americké historii. „Jediný způsob, jak jsme Lehmany mohli zachránit, by vyžadoval porušení zákona. Nejsem si jistý, zda bych chtěl takové následky pro Fed přijmout,“ prohlásil o něco později tehdejší šéf americké centrální banky Fed Ben Bernanke.

Bankrot pocítili zaměstnanci banky po celém světě. „Moje kariéra je v prdeli,“ prohlašoval mladý zaměstnanec Jack Reynolds, když opouštěl evropskou centrálu na londýnském Canary Wharf. V ruce deštník s logem Lehman Brothers a ragbyový míč. „Nikdo není šťastný. Všichni jsou naštvaní, ale musí se s tím poprat.“

Panika umocněná zaměstnanci banky, kteří vyklízeli své kanceláře na Wall Streetu, zachvátila celý finanční svět. Proč americká administrativa nepostupovala stejně jako v březnu, kdy podržela nad vodou jinou banku Bear Stearns? Burzy na celé planetě zachvátily masové výprodeje, největší od 11. září 2001. Během jednoho dne zmizelo z trhu přes 700 miliard dolarů.

Kvůli největšímu propadu za desetiletí byla uzavřena třeba i burza v Moskvě. Důvěra mezi bankami se dostala na bod mrazu – a na něm zůstal systém po několik měsíců. To se rychle projevilo i v reálné ekonomice. Nikdo nevěděl, co bude, a nechtěl se do ničeho pouštět.

Úterý 16. září 2018

Barclays nakonec „čistou“ část Lehmanů koupila za 1,35 miliardy dolarů. Bylo v tom i její newyorské sídlo v hodnotě necelé miliardy.

Středa 17. září 2008

Americká vláda zachránila významnou pojišťovnu AIG úvěrem až 85 miliard dolarů. Za to v ní získala čtyřpětinový podíl. V následujících dnech pak představila plán na stabilizaci finančního systému za 700 miliard dolarů. Kongres ho však schválil až napodruhé začátkem října. Mezitím bylo třeba zachraňovat ještě několik bank, nastala řada krachů včetně velké retailové banky Washington Mutual. Svět se z recese vyhrabal až o několik čtvrtletí později.

Září 2010

Symbolickou tečku za krachem Lehman Brothers po dvou letech udělal rozprodej předmětů spojených s bankou v aukčních síních Sotheby’s a Christie’s. Například třímetrový kovový honosný štít s logem firmy se vydražil za 42 tisíc liber.

Část bankéřů z Lehman Brothers se nyní v polovině září schází na utajovaných party v městech, kde banka působila. Podle kritiků je to však nepatřičné a nedůstojné.