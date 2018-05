Globus stáhnul z prodeje mražené chobotničky, obsahovaly jedovaté kadmium

O přítomnosti kadmia informovaly německé dozorové orgány prostřednictvím systému rychlého varování RASFF ostatní členské země.

„V případě vietnamských zmražených chobotnic byl limit překročen jen nepatrně, konkrétní hladina kadmia byla 1,34 mg/kg. Uvedené nedodržení stanovených limitů by nemělo přímo ohrozit zdraví lidí, nicméně takovéto potraviny nepatří do tržní sítě. Při otravě kadmiem, kdy by však musela být dávka několikanásobně vyšší, hrozí nevolnost, zvracení, bolest hlavy,“ uvedl mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Jde o produkty s přidanou vodou s datem minimální trvanlivosti 7. března, 8. března a 9. března 2020. Celkové množství těchto zmražených syrových baby chobotnic činí 11,2 tuny, avšak na trh se dostala jen asi necelá tři procenta. Výrobek byl distribuován převážně do prodejen řetězce Globus.

Z celkových 1400 kartonů bylo distribuováno 33 kartonů a sedm jednotlivých balení. „Všechny výrobky jsou v současnosti již stahovány. Lidé, kteří si zmraženou baby chobotnici zakoupili, ji mohou vrátit v místě prodeje nebo i v jiné prodejně Globusu,“ dodal Vorlíček.

Jako výrobce je uvedena firma Tin Thinh Co., Ltd Cam Lam Khanh Hoa.