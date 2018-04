U tisíců aplikací pro Android hrozí ilegální sledování dětí, uvádí studie

18:30 , aktualizováno 18:30

Tisíce populárních aplikací pro malé uživatele, které nabízí služba Google Play pro operační systém Android, mohou porušovat zákon o ochraně soukromí dětí. Vyplývá to z rozsáhlé studie, která zkoumala 5 855 nejoblíbenějších aplikací zařazených do programu Googlu Navrženo pro rodiny (Designed for Families).