Slovákům už dochází trpělivost. Chtějí zdanit Google a Facebook

18:28 , aktualizováno 18:28

Technologičtí giganti jako Facebook nebo Google nemají v příjmech z inzerce v internetovém prostoru takřka žádnou konkurenci. Vydělávají miliony eur, přesto na daních odvádějí jenom zlomek toho, co běžné firmy. A to navíc do daňových rájů, ne do zemí, kde jim zisky z reklamy vznikají. Na Slovensku tomu však hodlají učinit přítrž.