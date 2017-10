Musíme se zlepšit v rozvozu, říká šéf Makra. Zacílí na poptávku po kvalitě

Šéf české sítě velkoobchodů Makro Cash & Carry Guillaume Chene stojí nad zasklenou zmenšeninou distribučního centra, které reálně vyrůstá asi 30 kilometrů severně od Prahy. Model skladu, který má zrychlit dovážku zboží restauracím a obchodům a jehož stavba vyjde téměř na miliardu, prezentuje v provizorně vybudovaných prostorách na břehu Rýna v německém Düsseldorfu, kde sídlí mateřská společnost Metro a kde se do neděle prezentují pobočky z 25 zemí. Tématem číslo jedna u českého stánku je právě nový obří sklad. „Vyřeší nám to rychlost rozvozu zboží do restaurací,“ vysvětluje Chene.

Kolik lidí najde v novém centru práci a kdy ho chcete otevřít?

Hledáme do něj 600 lidí. Místa nabízíme prioritně stávajícím zaměstnancům, zbytek pak nabereme z trhu. Pro zaměstnance chceme zajistit i dopravu. V první polovině února začneme naskladňovat zboží a fungovat začne pravděpodobně v květnu nebo červnu.

Guillaume Chene (48) Ředitelem Makro Cash & Carry Česká republika a Slovensko je od dubna 2014. Pochází z Paříže. Do Česka přišel pracovně poprvé jako manažer supermarketu Carrefour. Pro skupinu Metro pracuje 12 let. Má českou manželku a dvě dcery.

V Česku je teď těžké sehnat zaměstnance a kvůli nedostatku lidí v logistice prý někdy váznou vaše dodávky restauracím. Vyřeší nová centrála tenhle problém?

Doufejme. Najít lidi je teď opravdu těžké, ale tohle distribuční centrum bude mnohem víc automatizované. A právě nové logistické řešení pro přímou distribuci zboží nám vyřeší situaci s omezenou kapacitou rozvozu do restaurací. A to nejen v Praze. Koneckonců, právě kvůli rostoucí poptávce po rozvozu jsme se rozhodli přebudovat naši logistiku a významně posílit přímou distribuci. Vzhledem k poloze budovaného centra budeme schopni restaurace v Praze zavážet do osmi hodin od objednávky.

V rámci skupiny Metro je česká pobočka zatím jediná, která buduje takhle velký objekt určený pro přímou distribuci. Plánuje se tenhle model do budoucna i v dalších zemích?

Na nějaké hodnocení je příliš brzy. Jde o velké změny, které potřebují čas. Je třeba mít pokoru a dělat věci krok za krokem. Ale samozřejmě, pokud to splní naše očekávání, tak proč to nepřenést dál.

Neuvažujete o spuštění klasického e-shopu s potravinami pro přímé zákazníky?

Neuvažujeme. Chceme se soustředit na velkoobchod, to je náš byznys.

Makro před pár lety plánovalo jít do center měst s menšími prodejnami. Z toho už sešlo?

Zatím ano. Jednak jsme nenašli vhodné prostory a trh se mezitím změnil směrem k přímému rozvozu.

Takže žádné nové obchody už v Česku nepostavíte?

Na to je těžké odpovědět. Pokud bychom v budoucnu zjistili, že by to dávalo smysl, tak možná ano. V současné době to ale neplánujeme. Nakonec je to trh, který rozhodne. A ten nám teď říká, že se musíme zlepšit v distribuci.

Mění se nějak složení vašich zákazníků?

Ano. Když se podíváme na maloobchod, vidíme na jedné straně obchody, které zavírají, ale na druhé straně se otevírají nové, které nabízejí nějaký jiný moderní koncept. V gastronomii vidíme boom kaváren a restaurací, které si zakládají na kvalitním jídle. Lidi chtějí pít dobré kafe a jíst kvalitní jídlo. Tomu se přizpůsobují restaurace i my. V pražských Stodůlkách jsme vybudovali nový koncept prodejny, která nabízí 3 500 nových výrobků, jako jsou trendy potraviny a produkty od lokálních dodavatelů. Nejvíc zákazníků máme z oblasti gastronomie, 39 procent, maloobchod tvoří 34procentní podíl, zbytek jsou hobby kuchaři, kanceláře a tak dále.

Jaká je budoucnost vaší privátní značky ARO, která je obecně považována za ne příliš kvalitní?

Výrobky pod značkou ARO tvoří celou polovinu prodejů všech vlastních značek. Mezi zákazníky je o ně zájem. Výrobky pod vlastní značkou také pravidelně a důkladně kontrolujeme, v jejich případě jdeme s kůží na trh. ARO tento rok navíc prochází změnou značky včetně redesignu obalů, to jsme této značce i našim zákazníkům dlužili.

Portfólio vlastních značek jste teď rozšířili, na jaké klienty tím míříte?

Jde o to, že nahrazujeme jednu značku třemi novými. Cílem je zpřehlednit zákazníkovi orientaci v nabídce. Nově pod značkou Metro Chef najdou výhradně potraviny, pod značkou Metro Professional bude nabízeno spotřební zboží a Metro Premium bude nabízet potraviny v prémiové kvalitě. Cílovou skupinou je gastronomie a takzvaní hobby kuchaři. Jejich potřebám bude odpovídat i velikost balení.

Co říkáte na skandál s toxiny ve vejcích, kvůli kterému se z trhu stahovaly miliony vajec? Jak zákazníci na podobné skandály reagují nákupním chováním?

V tomto případě jsme žádnou změnu nezaznamenali, spíš naopak. Preferujeme vejce z českých chovů, které naši zákazníci upřednostňují a jsou ochotni si za ně připlatit. Z celkového počtu u nás prodaných vajec tvoří ta česká 75 procent. Jak už jsem říkal, naší dominantní zákaznickou skupinou je gastronomie a právě restauratéři se na nás obracejí a chtějí doložit český původ vajec.

Zákazníci chtějí vědět čím dál víc o čerstvých potravinách, už jim nestačí jen údaj o zemi původu, chtějí detailní informace – z jaké farmy ten který produkt pochází, například u ryb, jak byly vyloveny, atd. Jaké s tím máte zkušenosti?

Ano, je to trend. Zvlášť mezi zákazníky z gastronomie. Už pět let máme stoprocentní dohledatelnost původu u čerstvého masa pod naší vlastní značkou. Jde o kuřecí, krůtí a vepřové maso. Na každé etiketě je uvedeno jméno farmáře. Naším cílem je, aby veškeré čerstvé maso a ryby měly dohledatelnost původu tak, aby zákazník pomocí aplikace na chytrém telefonu mohl jednoduše tyto informace zjistit.

Máte hodně zákazníků mezi Asijci. Roste nějak výrazněji podíl jiných etnik mezi vašimi klienty? V Česku obecně jsou teď trendy etnické restaurace a etnické jídlo.

Meziroční nárůst obratu asijských restaurací přesahuje deset procent. Zájem o etnickou kuchyni je jasný trend, přičemž vede thajská a vietnamská kuchyně. Proto jsme v rámci nového konceptu prodejny ve Stodůlkách rozšířili nabídku autentických surovin a ingrediencí. S jejich výběrem nám pomohli kuchaři přímo z asijských restaurací.