H&M někde neplatí ani životní minimum, tvrdí bojovníci za férovou mzdu

H&M je s 4800 obchody v 69 státech druhým největším módním řetězcem na světě, po společnost Inditex, která vlastní například obchody Zara. Podle Clean Clothes Campaign (CCC) švédská firma nenaplnila to, k čemu se zavázala před pěti lety. Totiž že do letošního roku bude svým 850 tisícům textilních dělníků platit aspoň existenční minimum, píše list Independent.

CCC je sdružení odborových a neziskových organizací, které od roku 1989 bojuje za férové pracovní podmínky v oděvním průmyslu. Mluvilo s 62 lidmi ze šesti dodavatelských továren H&M v Indii, Kambodži, Bulharsku a Turecku. Aliance tvrdí, že tito lidé nevydělávají ani polovinu existenčního minima.



Mnoho lidí tak pracuje přesčas a překračují zákonný limit. Jiní dostanou minimální mzdu jen tehdy, pokud díky přesčasům splní určený cíl. To OSN definuje jako nucenou práci, připomíná CCC.

H&M se hájí tím, že svou strategii přiměřené minimální mzdy aplikovalo nejméně v 600 továrnách a u 930 tisíc oděvních pracovníků.

S CCC se pak neshodne na tom, jak by se mohlo v textilním průmyslu dosáhnout změny. „Není žádná univerzální úroveň minimálních mezd. Mzdy by měl utvářet pracovní trh prostřednictvím vyjednávání mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavateli, nikoli západní značky,“ reagovala mluvčí švédských obchodů.