H&M a Zara odstraňují oblečení z mohéru. Může za to skandál s týráním koz

19:04 , aktualizováno 19:04

Do několika let zmizí z obchodních pultů některých velkých oděvních značek oblečení z mohéru. Zákaz na výrobky z textilního vlákna získávaného ze srsti angorských koz vydávají společnosti jako H&M, Zara či Topshop. Rozhodnutí oznámily značky po tom, co nezisková organizace bojující za práva zvířat PETA zveřejnila video z Jižní Afriky dokazující týrání.