Zmrzlina bez cukru vypadala jako propadák, teď v USA trhá rekordy

Dnes osmatřicetiletý Američan odstartoval svůj byznys v roce 2012. Prodeje jeho produktu s nízkým obsahem cukru ale nebyly nic moc a obchody mu neustále vyhrožovaly, že zmrzlinu vyřadí ze sortimentu. Ani v nejdivočejších snech si Woolverton nepředstavoval, že po pouhých šesti letech bude jeho zmrzlina nejprodávanějších v USA, píše BBC.

Na marketing měl startup se sídlem v Los Angeles málo peněz. Kousek po kousku se tak snažil prosazovat skrz sociální sítě. Pak se ale v roce 2016 objevil v pánském měsíčníků Gentlemen’s Quarterly článek, jehož autor vtipně popisoval, jak se 10 dní živil pouze zmrzlinou Halo Top. Příběh začal kolovat po internetu a tržby vystřelily vzhůru.

V tom samém roce se prodalo 28,8 milionu kyblíků této zmrzliny za celkových 132,4 milionu dolarů. Zmrzlina se stala nejprodávanější ve Spojených státech a předběhla i takové ikony jako Ben & Jerry’s a Häagen-Dazs, která je známá i v Česku. Na to, že značka začínala jako malý nezávislý podnik, jehož okruh investorů tvořili jen přátelé a rodina, to nebylo špatné.

Než začal vyrábět zmrzlinu, pracoval Woolverton jako podnikový právník. Jeho profese ho ale přestala naplňovat. Na nápad udělat si nízkokalorickou zmrzlinu přišel, když se snažil dietou upravit hladinu cukru v krvi. Když dostal chuť na sladké, do řeckého jogurtu si vmíchal trochu ovoce a přírodního sladidla stévie. Za dvacet dolarů si koupil zmrzlinovač a ze směsi vyrobil zmrzlinu. Byla výborná. „Když to chutná mě, proč by nemohlo i jiným,“ ptal se sám sebe.

Pak různě experimentoval s ingrediencemi: například nahradil jogurt mlékem, aby se směs po zmražení „chovala“ víc jako zmrzlina a aby se dala vyrábět ve velkém. „Trvalo mi to celý rok,“ vzpomíná.

„Žádní kravaťáci nám neříkají, co máme dělat“

S přítelem právníkem Dougem Boutonem založili firmu, jejíž rozjezd financovali úsporami, penězi od rodiny a přátel i studentskými půjčkami. Absence investorů jim dává svobodu. „Žádní kravaťáci nám neříkají, co máme dělat,“ vysvětluje Woolverton.



Pokud jde o reklamu, najal si Američan vysokoškolské studenty, kteří posílali kupóny na nákup Halo Top lidem, jejichž příspěvky o zdravém životním stylu na YouTube a Instagramu měly hodně fanoušků.

Podle Alexe Becketta z výzkumné agentury Mintel byla intenzivní práce se sociálními médii to, co stojí za úspěchem zmrzlinářské firmy. „Značka se stala osvěžující a odvážnou alternativou globálních zmrzlinářských jmen, která se mohou opírat o velké rozpočty na reklamu,“ pokračuje Beckett.

Po zmíněném článku v Gentlemen’s Quarterly měl podnik místy problém uspokojit poptávku. „Supermarkety na to koukal jak zjara. Poprvé si zákazníci koupili tři, čtyři i pět kyblíků najednou. Halo Top se stala první zmrzlinou, která se dá jít každý den,“ říká Woolverton.



Zdravější zmrzlina má i své kritiky

Ale měla by se skutečně konzumovat denně? Produkt místo cukru obsahuje dvě sladidla – erythritol a stévii. Ačkoli se v potravinářství hojně používají a jsou považovány za zdravé alternativy cukru, skeptikové zmiňují jejich vedlejší účinky jako například možné zhoršení syndromu dráždivého tračníku.

Jiní kritici namítají, že nízkokalorické zmrzliny mohou paradoxně přispět k tomu, že jejich konzumenti začnou tloustnout. Další se ptají, jestli je správné vůbec Halo Top nazývat zmrzlinou, když obsahuje tak málo mléčného tuku.

Její úspěch inspiroval i jiné značky k tomu, aby uvedly na trh výrobky se sníženým obsahem kalorií. A Woolverton dostává spoustu nabídek na koupi podniku. Jednu ve výši 2 milliard dolarů poslal i globální obr Unilever, který vyrábí zmrzliny Algida. Američan ale všechny nabídky odmítl a místo toho přemýšlí, jak uspět celosvětově.

Loni se značka začala prodávat v Británii a exportuje do zemí, jako je Austrálie nebo Singapur. V USA se také otevřelo několik zmrzlinových barů Halo Top, nazvaných Scoop Shops. Woolverton věří, že do pěti let se Halo Top stane jednou z největších světových zmrzlinářských značek.