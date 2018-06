Harleye pod tlakem, drtí je americká dovozní cla i protiopatření EU

Harley-Davidson čelí dlouhodobému poklesu svých tržeb. Objem prodaných motocyklů klesá již čtvrtým rokem v řadě a společnost musí tuto situaci řešit i zásadními změnami ve struktuře. V lednu oznámila uzavření své továrny v americkém Kansas City, kde pracuje přibližně 800 zaměstnanců.



Kromě toho se výrobce motorek potýká s rostoucími cenami surovin. Ty zvedla i nedávná opatření Donalda Trumpa, který zavedl cla na dovoz oceli a hliníku do USA. Vedení Harley-Davidson v dubnu ve Spojených státech uvedlo, že tato cla letos firmě zvýší náklady o 15 milionů dolarů (332 milionů Kč) na celkem 20 milionů dolarů.



Není to poprvé, co slavná americká značka čelí dovozním clům. Podobnou situací procházela už v letech 2002-2003, kdy dovozní cla na ocel zavedl tehdejší prezident George Bush. Evropská unie již tehdy vyhrožovala odvetou, ale zůstalo jenom u slov. Letos zatím vše nasvědčuje tomu, že dojde i na činy.



Chystá se odveta

Evropská komise totiž počítá se zavedením cel ve výši 25 procent na zboží v celkové hodnotě 2,8 miliardy eur (téměř 72 miliard Kč) za rok. Na seznamu jsou mnohé typicky americké produkty, kromě motocyklů Harley-Davidson například bourbon z Kentucky nebo džíny značky Levis.



Protiopatření, která šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker komentoval slovy „i my se můžeme chovat hloupě“, by měla začít platit od 1. července. Měla by přibližně pokrýt škody, jež Unii vzniknou následkem amerického kroku. Americká cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent vstoupila v platnost 23. března. EU z nich měla výjimku, ta ale k 1. červnu vypršela.



Američané už Harleye nekupují

Agentura Reuters uvádí, že ve snaze vyrovnat se s poklesem tržeb ve Spojených státech plánuje Harley-Davidson podpořit prodeje svých motorek v jiných zemích, tak aby dosáhly aspoň poloviny celkových tržeb. V současnosti je to zhruba 43 procent. Podle účetní uzávěrky společnosti šlo přibližně 20 procent jejích produktů během prvního čtvrtletí roku 2018 do Evropy.



Harley-Davidson čelí protekcionistickým opatřením i na jiných světových trzích. V Indii, kde jejich motocykly čelily dovoznímu clu ve výši 100 procent, se s tím společnost vyrovnala tak, že otevřela vlastní továrnu ve městě Bawal. Motorky se tak konstruují přímo v Indii. Podobný postup chtěl výrobce zvolit i v Thajsku, jehož dovozní clo je 60 procent.



Tento postup se ale na domácí půdě nesetkal s pochopením. Deník The Guardian citoval slova prezidenta odborové organizace amerických pracovníků v ocelářském průmyslu Lea Gerarda, který nazval rozhodnutí firmy přesunout výrobu do zahraničí za „facku do tváře amerického dělníka a stovek tisíc motorkářů napříč zemí“.



V České republice Harley-Davidson loni prodal více než 500 motorek, což je podle firmy nejvyšší číslo od uvedení značky na český a československý trh v roce 1924. V červenci uspořádá firma v Praze oslavy 115 let od založení firmy. Na pražské Výstaviště v Holešovicích by se mělo sjet více než 60 000 motorkářů a dalších nadšenců.

VIDEO: Harley-Davidson slaví 115 let, největší oslavy budou v Praze