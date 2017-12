Regulace hazardu připomíná Divoký západ, říká kontrolor Závodský

Jak dnes vypadá nelegální hazard na internetu?

Z 55 ilegálů, které jsme evidovali na konci minulého roku, nezbyl ani jeden. Ti největší, kteří tvořili 80 procent trhu (bet365, betfair), vycouvali začátkem roku, pokerstars.cz se zlegalizoval. Tři nejodolnější jsme zablokovali. Ilegální hazard na internetu dnes tvoří méně než jedno procento objemu hazardu. Zároveň jsme se snažili vytvořit dostatečnou legální nabídku – vydali jsme 24 licencí. Můžete legálně hrát technické hry (automaty), kurzovky, živou hru (ruleta), číselné loterie, elektronické stírací losy. Jen bingo a totalizátor zatím nikdo nenabízí.

Takže na internetu máte hotovo?

Jsme v branži, kde se pravidla dodržují jako na Divokém západě – dokud nepřijde šerif, tak neplatí. Takže musíme permanentně monitorovat, s jakými novými nabídkami her kdo přichází a zda to odpovídá námi schválenému hernímu plánu, zda se ve hře neobjevují nepovolené bonusy, zda dochází k řádné registraci hráčů a k řádnému ztotožňování. Dokud je na to z pozice regulátora oficiálně neupozorníme a nedáme jim citelnou pokutu (až 50 milionů korun), tak to jede. A pak zkusí zase něco jiného.

Největší problém jsou z pohledu gamblerství a daňových úniků „bedny“, tedy automaty. Kolik jich v Česku aktuálně je?

Je tu na čtyři tisíce provozoven s 50 tisíci automatů – od hospod přes herny po kasina. Před čtyřmi lety jsme začínali na 6 100 provozovnách, před rokem jsme se dostali na pět tisíc. Dnes jsme tedy o více než dva tisíce, tzn. o třetinu, níž. Buď jim vypršely platné licence, nebo musely zmizet kvůli obecní vyhlášce.

Kolik obcí dnes reguluje hazard na svém území a jak se jim to daří?

Asi 650 obcí hazard reguluje, z toho zhruba polovina ho zakazuje absolutně. Když jsme na ministerstvo nastoupili před čtyřmi lety, tak byl problém obecní vyhlášky dodržovat. Nepomohly ani judikáty Ústavního soudu, které říkaly, že když si o tom obec rozhodne, musí ministerstvo financí licence na automaty zrušit. Rušit se začalo až od roku 2013, od té doby jsme zrušili 20 tisíc povolení na automaty.

Hazardní podnikatel to může vidět jako neoprávněný zásah do podnikání, když mu jednou získanou licenci zrušíte. Vedete s nimi spory?

Ano. Provozovatelé se brání všemi možnými prostředky – může být podáno až dvanáct protahujících úkonů včetně rozkladu k ministrovi a následuje správní žaloba. Když prohrají u krajského soudu, podávají kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, a pokud jsou ze zahraničí, vyhrožují investičními arbitrážemi. U Nejvyššího správního soudu jsme zatím neměli žádný větší problém. Argumentace protistrany se průběžně mění a podle toho, kolik prostředků vkládají do soudních sporů, je vidět, že v hazardu je peněz dost. Naštěstí máme dostatečné know-how, abychom stát uhájili.

Jak se daří ilegální hazard trestat?

Bohužel ty tresty nejsou vždy takové, jak bychom si představovali, ale posun k lepšímu je obrovský. Hospodští dostávají pokuty, jsou tu desítky trestních rozhodnutí – hlavy některých spolků jsou dnes trestané, v případě kvízomatů (přístroje, které jsou konstruovány tak, aby obešly definici výherního automatu – pozn. red.) Krajský soud v Ostravě řekl, že jsou nelegální, a podržel v argumentaci finanční správu, která udělila vysoké pokuty (10 milionů korun v případě firmy Vindaron Pro – pozn. red.) Během několika měsíců pak přinese plody práce celníků, kteří dostali nové kompetence. Vtrhávají do heren, zabavují automaty a zahajují správní řízení s provozovateli bez licence.

Regulace pro „kamenný“ hazard má příští rok přitvrdit. Co se bude dít?

Šerif přijede i do kamenných provozoven. Především skončí většina automatů v hospodách, barech či na benzinových pumpách. To bylo největší pokušení pro vyléčené nebo abstinující gamblery. Mimochodem přístroje na pumpách jsou jedním z největších svinstev pro kamioňáky. Ti tam zastaví kvůli povinné přestávce, mají dost peněz a nemají co dělat. Buď spadnou do spárů prostitutek, nebo automatů. Všech těchto takzvaných provozoven se zvláštním režimem je dnes 878, každá v průměru se dvěma automaty. Většinou jde o VHP automaty (nejsou nikam centrálně připojené – pozn. red.), které všechny končí letos k 31. prosinci. Celkem 738 provozoven skončí s hazardem do konce února, zbude 140 hospod a barů s 265 automaty, kde dobíhají ještě desetileté licence z let 2008 a 2009.

Pak jsou tu herny a kasina. Jak se regulace dotkne jich?

U většiny automatů jde zpravidla o videoloterijní terminály, roční povolení doběhne v lednu a v únoru, po 1. březnu zbude asi osm tisíc přístrojů se starými licencemi. Nicméně pokud bude chtít majitel jakýkoliv přístroj s končící licencí provozovat ještě po Novém roce, musí si ho nechat přecertifikovat u některé z nezávislých certifikačních agentur. To platí i pro zmíněné hospody. Přístroje budou muset plnit nová pravidla, například nabízet hráčům sebeomezující opatření (kolik chce maximálně prohrát – pozn. red.) nebo umět ztotožnit registrovaného hráče.

Kdo bude chtít získat nové licence na automaty, musí si požádat o nové povolení ministerstvo financí. Už jste nějaká vydali?

Na přelomu listopadu a prosince jsme vydali první tři licence na technické hry do kamenných provozoven, platné na šest let. Pravomocná je ta pro společnost Synot.

Jakým způsobem do povolování nových heren a automatů bude moci mluvit obec?

Provozovatel po získání povolení od ministerstva zajde na obec a tam požádá o povolení na umístění hry. Chtěli jsme, aby obec mohla rozhodovat o tom, co se na jejím území děje – jak přes obecně závazné vyhlášky, tak při povolování heren a automatů ve správním řízení. Obec umístí hernu nebo kasino a do nich vybere typy a počet her, které provozovatel nabízí. Herna přitom musí mít minimálně 15 herních pozic, kasino 30.

Kolik firem projevilo zájem provozovat herny podle nového zákona?

Třicet firem. Kolik povolení vydáme, bude záležet na tom, jak kompletní a bezvadné nám dodají dokumenty. Zákon jsme nastavili přísně a nebudeme jej účelově ohýbat. Pravidla byla známa dlouho dopředu, než začala všechna tato opatření účinkovat.

Uvádíte, že chcete snížit počet provozoven s automaty pod tři tisíce, tedy asi o čtvrtinu. Jakými opatřeními toho chcete docílit?

Zmizí malé herny, které si nebudou moci dovolit dovybavit se minimálně na patnáct přístrojů. Zvyšuje se minimální poplatek denně za každou herní pozici z 80 na 100 korun. Provozovny budou muset mít samostatný vchod zvenku – z ulice nebo z vnější společné chodby, například v nákupním centru. Dnes velká část heren nemá zvláštní vchod, bývá to sál za hospodou nebo místnost za sázkovou kanceláří.

Jak se nová omezení dotknou hráčů?

Každý provozovatel musí vést registr hráčů a každého hráče před hrou ztotožnit – aby hráli jen plnoletí a na svém účtu. Ve hře musí být čtvrthodinová přestávka po dvou hodinách – aby si hráči mohli zabilancovat nad svým životem. Od tří hodin ráno do 10 hodin dopoledne pak musí být herna zavřená.

To souvisí s centrálním on-line registrem hráčů, který zatím nemáte. Zakázku jste museli zrušit pro zmatečnost.

Centrální registr sice není, ale všechny kamenné provozovny, ať už se starou, nebo novou licencí mají od ledna 2018 povinnost hráče registrovat u jednotlivých provozovatelů. Do registru budeme mít přístup při kontrolních nákupech. Náš kontrolor přijde do herny, hodí peníze do automatu a pak se podívá do registru, jestli tam jeho sázky jsou, nebo nejsou.

Takže v každé herně se bude vědět, kdo tam hraje, za kolik a kolik vyhrál?

Ano. Kolik se tam vsadí a vyhraje celkem, to musíme vědět už dnes, podle toho se zdaňuje. Teď to bude konkretizováno na jméno. I to je důvod, proč obyčejné necentralizované přístroje (VHP) končí – nemají počítačový monitoring toho, kdo hraje a za kolik. Dále musí v provozovnách být nepřetržitý kamerový monitoring – můžeme si vyžádat záznam a podívat se, kdo a kdy co házel. Mělo by to být rozpoznatelné do úrovně bankovky, abychom to mohli porovnat s údaji v registru hráčů a s tím, co nám provozovatelé pro daňové účely hlásí za zdanitelné příjmy ze hry.

Dnes jste si tedy nemohli být jistí, že firmy hlásí pro účely daně z hazardu správnou částku?

V řadě případů máme pochybnosti o tom, co se přiznává, a co ne. Dosud byly kamerové záznamy povinné jen v kasinech, teď budou ještě ve větším rozlišení. Provozovatelé je musí uchovávat dva roky. Každý hrací přístroj musí být sledován kamerou. Bude to finančně náročné pro provozovatele a je to jeden z nástrojů, jak počet provozoven redukovat na kontrolovatelný počet.

Jak jsme na tom s přísností regulace hazardu ve srovnání s jinými státy EU?

Nejsme nejpřísnější, nicméně nikde ve světě se hazard nerozbujel tak jako u nás. Šest tisíc provozoven na 10 milionů obyvatel, to byla světová kuriozita. Dostáváme se ze stavu nulové regulace na evropskou úroveň. Rakouští kolegové mají na celou zem asi tři tisíce technických zařízení.