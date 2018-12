Ministerstvo má smlouvu na velkého bratra pro hazard. Po 2,5letém snažení

Informační systém dodá firma CCA Group, která z pěti zájemců nabídla nejnižší cenu. Zákaz hraní (na automatu, on-line či v kasinu) pro takzvané vyloučené hráče ale bude fungovat nejdříve od poloviny roku 2020 – to je skoro o čtyři roky později, než ministerstvo původně (v době vzniku nového zákona vedené Andrejem Babišem) slibovalo.

„Rejstřík vyloučených hráčů zamezí v hraní příjemcům dávek v hmotné nouzi, dlužníkům v úpadku, gamblerům se soudním zákazem nebo nařízenou ochrannou léčbou závislosti a také patologickým hráčům, kteří o zapsání sami požádají,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Malý bratr v hernách

Dnes mohou hrát i vyloučení hráči. Každá legální herna nicméně musí hráče zaregistrovat a ověřit při vstupu jeho totožnost, než ho pustí hrát. Následně pak na svých počítačích sleduje, jaký hráč a kolik peněz v herně nechal a záznamy o tom musí ze zákona uchovávat. Kontrola z finančního úřadu či celní správy pak tato data může zkontrolovat na místě.

S novým IT systémem by kontroloři a ministerstvo viděli tyto informace centrálně ve svém počítači. Stejně tak když by se chtěl k automatu v herně přihlásit vyloučený hráč, systém by ho podle občanky identifikoval a zamítl by mu přístup.

Informační systém pro dohled nad hazardními hrami se skládá ze třech částí, správní, dozorové a z analytického modulu. Správní část začne fungovat nejdřív – do ostrého provozu má být uvedena na konci roku 2019 a bude shromažďovat informace potřebné pro regulaci – tedy zejména o povoleních a o přístrojích.

Mezitím ministerstvo vydá vyhlášku, ve které provozovatelům hazardu stanoví, jaké informace (o hráčích, o financích) mají do systému posílat a jak si své systémy mají technicky nastavit. „Před zahájením ostrého sběru dat bude probíhat veřejná testovací fáze, do které se budou moci provozovatelé zapojit,“ uvedlo ministerstvo.

Dozorová část pak bude dohlížet na hráče a povede rejstřík osob vyloučených z hraní hazardních her. Vlastními silami si ministerstvo plánuje naprogramovat analytický modul, který nebyl součástí veřejné zakázky. Ten bude data analyzovat pro potřeby dozorových orgánů, tedy ministerstva.

Podle ministerstva tak docela o velkeho bratra nepůjde: „Pracovníci dozorových orgánů budou v rámci informačního systému pracovat pouze s pseudonymizovanými identifikátory, tedy nikoli jménem, příjmením ani osobními údaji jednotlivých hráčů,“ říká mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Historie velkého bratra pro hazard

Tendr na IT systém pro dohled nad hazardními hrami ministerstvo vyhlásilo poprvé v dubnu 2016. Jenže došlo k sabotáži soutěže – potenciální uchazeči zahltili úřad desítkami doplňujících dotazů k zakázce, které ministerstvo nestíhalo v zákonné lhůtě zodpovědět, zadávací dokumentace se neustálým doplněním stala nepřehlednou a ve finále byla soutěž napadena u antimonopolního úřadu.

Přihlásilo se sice 12 zájemců s cenami od 49 milionů po 267 milionů bez DPH, nicméně v březnu 2017 ministerstvo zakázku raději zrušilo. Spekuluje se, že k nezdaru zakázky přispěly některé hazardních firmy ve snaze oddálit zavedení centrálního systému, který by jim viděl „do karet“.

Letos v dubnu se ministerstvo odhodlalo zakázku vypsat znovu. Jenže za půl roku, v říjnu, ji opět zrušilo – tentokrát proto, že muselo všech sedm uchazečů vyloučit ze soutěže pro nesplnění podmínek. „Dvě nabídky byly vyřazeny, protože dodavatel nesplňoval minimální roční obrat. Zbylí uchazeči se dopustili závažných chyb,“ uvedlo ministerstvo. Nejasně uvedli výši nákladů na pořízení infrastruktury, takže nabídky nebyly srovnatelné.

Se zbylými pěti uchazeči ministerstvo vzápětí zahájilo novou soutěž – formou jednacího řízení s uveřejněním a vyzvalo je k podání nových nabídek.

Nový zákon o hazardních hrách, platný od roku 2017, zavedl legální on-line hazard a v oblasti kamenných provozoven zavedl dvoustupňové povolovací řízení (obec, ministerstvo), zakázal hazard (především to byly automaty) v hospodách, barech a na benzínkách. Zákon také počítá s vytvořením dohledového informačního systému, včetně rejstříku vyloučených hráčů, jejichž správcem bude Ministerstvo financí.