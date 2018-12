Za Hitlerův rodný dům chceme 38 milionů, požaduje po Rakousku právník

Kvůli vyvlastnění domu ve městě Brannau am Inn, ve kterém Hilterova rodina žila zhruba do roku 1892, musela rakouská vláda uvést nový zákon. Ten byl přijat v červenci roku 2016, samotné převedení budovy do státních rukou se uskutečnilo v roce 2017.



„Máme jasný cíl – 1,5 milionu eur,“ sdělil agentuře DPA Gerhard Lebitsch, právník majitelky domu Gerlinde Pommerové. Tato hodnota, přibližně 38 milionů korun, je horní hranicí soudního odhadu ceny budovy, přilehlé garáže a parkoviště. Rakouská vláda původně majitelce přiznala odškodnění ve výši 310 tisíc eur (8 milionů korun).



Především kvůli výše zmíněnému parkovišti požaduje Pommerová vyšší odškodné. „Je to jediné parkoviště v centru dost velké na to, aby vůbec stálo za zmínku,“ řekl Lebitsch. Také upozorňuje na to, že původní kompenzace nebere v úvahu příjmy z nájmů.



Dům si však od roku 1972 dlouhodobě pronajímalo pouze ministerstvo vnitra, které s Pommerovou také uzavřelo smlouvu o tom, že se dům nebude používat k jiným než administrativním nebo sociálním účelům. Od roku 2011 je budova prázdná.



„Za svobodu, mír a demokracii“

Rakouská vláda plánuje dům zbourat. A to i přesto, že je dům památkově chráněný; za památku jej totiž prohlásili nacisté po anšlusu Rakouska v roce 1938. Podle ministerstva vnitra však bourání může proběhnout až poté, co se stát s majitelkou domluví.



„Hitlerův dům bude stržen. Základy mohou zůstat, ale vyroste na nich nová budova,“ řekl serveru Der Standard v roce 2016 rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka. Před domem se totiž často fotí krajně pravicoví extrémisté a vláda nechce, aby jakýmkoliv způsobem sloužil k oživování nacistické ideologie.

Od roku 1989 stojí před domem žulový balvan z lomu, který byl součástí koncentračního tábora Mauthausen. Stojí na něm: „Za mír, svobodu a demokracii. Už nikdy více fašismus. Milióny mrtvých varují.“