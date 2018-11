Češi ročně koupí 3,5 tisíce luxusních švýcarských hodinek

Meziročně (2017/2018) narostl import švýcarských luxusních hodinek v hodnotě nad 70 tisíc korun do Česka o 16 %, týká se to především známých značek jako Rolex nebo Breitling. Vyplývá to ze statistiky Federace švýcarského hodinářského průmyslu. Nakoupili je nejen Češi, ale také turisté, kteří tvoří významnou část klientely v pražských obchodech s luxusním zbožím, zejména v Pařížské ulici.



Hlavním hráčem v prodeji mechanických náramkových hodinek v Česku je společnost Carollinum: „Letošní obrat roste aktuálně o 24 procent, naše čtyři obchody míří na celkový obrat 600 milionů korun,“ uvedla majitelka Tamara Kotvalová. Dvě třetiny prodejů firmy přitom tvoří značky Rolex a Patek Philippe. Právě značkový butik Rolex v Pařížské se chystá firma příští rok rozšířit, bude tak jedním z největších ve středoevropském regionu.

Hodinky za miliony

Carollinum pořádá v úterý už podruhé jednodenní výstavu špičkových hodinek, koná se v Praze, v historické budově Rudolfina pod názvem Umění času. Dvanáct hodinářských značek zde prezentuje více než dvě stě náramkových hodinek - jsou mezi nimi Patek Philippe, A. Lange & Söhne či Vacheron Constantin. Výstava je určena pro pozvané klienty firmy Carollinum, na dvě hodiny odpoledne byla poprvé za vstupné otevřena také široké veřejnosti.



Nejdražší vystavované jsou Lange &Söhne model 1815 Tourbograph Perpetual „Pour Le Mérite“ za 12,826 milionu korun, vyrobené z platiny v limitované edici 50 kusů, skládající se z 1320 součástek. Jejich věčný kalendář ukazuje správné datum až do roku 2100, pak je třeba manuální korekce strojku. Za zmínku stojí také hodinky s nejvíce diamanty - celkem 254 jich mají dámské hodinky Jaeger-LeCoultre, model Rendez-Vous Tourbillon Enamel, z bílého zlata za 2,2 milionu korun.



Na výstavě se zboží neprodává, je možné ho koupit v některém z butiků pořadatelské firmy. Na složitější hodinky, dělané na objednávku, se ale čeká i několik měsíců. Při příležitosti sto let republiky bude Carollinum rozdávat vlastní ocenění Zlatá vteřina, určené významným osobnostem české a slovenské společnosti - budou to generálmajor Emil Boček, kardiochirurg Jan Pirk a uržovatel pražského orloje Petr Skála.