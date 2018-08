Komu patří autorství loga Prim? Klíčový dokument je dle společnosti falešný

Žalobci při čtvrtečním jednání u soudu odmítli, že by šlo a falzum a ve spisu byl založen falešný důkaz. Soud ve čtvrtek řešil znalecký posudek listiny. V něm znalec uvedl, že listina nebyla napsána v době, kdy je datována.

U soudu se dědicové Rathouského a hodinářská firma MPM-Quality domáhají uznání autorství log Prim a Elton pro Rathouského a zároveň u soudu žádají to, aby firma Elton hodinářská z Nového Města nad Metují nesměla loga pro své hodinky užívat. Elton hodinářská žalobu odmítá. Tvrdí, že autorem log Prim a Elton jako podnikových norem je bývalý zaměstnanec Eltonu Josef Žid. Jenže podle žalobců si Žid autorství přisvojil neprávem.

Datum nesouhlasí

Klíčovou listinou je údajný zápis z porady z 18. prosince 1968 v podniku Chronotechna o projednání podnikové samostatnosti závodu v Novém Městě nad Metují. V listině stojí, že nové grafické logo Prim vytvořil Rathouský. Soudce Jan Fifka ve čtvrtek zdůraznil, že jde o jediný dokument ve spisu, kde se v souvislosti s autorstvím loga uvádí jméno Rathouského.

„Jiný důkaz napřímo pana Rathouského s logem nespojuje,“ řekl Fifka. Pravost listiny zpochybnila společnost Elton a soud na ni nechal zpracovat znalecký posudek.

Znalec Pavel Kokiš zkoumáním liter písma na listině zjistil, že listina byla napsána na psacím stroji Consul ze Zbrojovky Brno, který se vyráběl v letech 1973 až 1974. „Sporný zápis z porady nebyl vyhotoven v době jeho datace,“ uvedl Kokiš. Vysvětlil, že výrobce psacích strojů Consul každé dva roky u psacích strojů měnil řez liter. Podle toho se dá zpětně zjistit, na stroji z jaké doby byl dokument napsán.

Žalobci závěry znalce zpochybnili a odmítli, že by šlo o falzum. „Může to být opis původního originálního zápisu z roku 1968,“ řekl advokát MPM-Quality Milan Kyjovský. Podle žaloby znalcovy závěry zpochybňuje to, že listina, která je uložena v oblastním archivu v Olomouci, byla napsána na průklepovém papíře. „Není prokázáno, že by to byl falešný důkaz, který vznikl po začátku sporů o známku Prim,“ řekl Kyjovský. Závěr znalce označil za překvapivý. Kyjovský uvedl, že i jiné dokumenty podporují tvrzení žaloby, že autorem loga je Rathouský. Na užívání loga Rathouského dědicové v roce 2014 uzavřeli licenční smlouvu s MPM-Quality.

„Znalec jednoznačně potvrdil, že listina nepochybně nevznikla v roce 1968,“ řekl advokát Eltonu Tomáš Matoušek. Pozastavil se i nad tím, že v listině je zmiňováno Ministerstvo průmyslu a obchodu, které však v roce 1968 neexistovalo a vzniklo až po roce 1990. „Závěry soudního znalce budou využity i v dalších sporech, ve kterých je tento falzifikát použit jako důkaz,“ uvedla mluvčí Eltonu Adéla Ditmannová.

Soud ve čtvrtek řízení, které mělo první stání v září 2016, odročil na 12. října. Není vyloučeno, že by jako svědek mohl být vyslechnut i Josef Žid, kterému bude letos v říjnu 91 let.

Mezi MPM-Quality a Elton hodinářskou pokračuje u různých soudů a dalších institucí kolem 25 různých řízení. Obě firmy své hodinky logem Prim označují a prodávají. Elton hodinářská, která od května 2016 většinově patří firmě Czechoslovak Group, se zaměřuje na zakázkovou výrobu hodinek a je pokračovatelkou šedesátileté výroby hodinek v Novém Městě. Společnost MPM-Quality vznikla v roce 1993 a své hodinky Prim uvedla na trh v roce 2001.

Problémy kolem známky Prim mají svůj původ v době privatizace v 90. letech, kdy byly ochranné známky Prim v držení podniku Chronotechna. Právní nástupce Chronotechny, společnost Eutech, pak v roce 2001 ochrannou známku prodala firmě MPM-Quality. Následně začala série žalob a sporů.

