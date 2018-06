Hokej přicházel o miliony, státní znak musel pryč. Změna nebyla drahá

Státní znak totiž nelze autorsky chránit a to byl pro hokejový svaz dlouhodobý problém. Jakákoliv společnost tak mohla vyrábět dresy nebo suvenýry se státním znakem a profitovat z toho. „Jen v případě dresů, fanouškovských šál a podobně se odhady černého trhu pohybují nad deseti milióny korun ročně,“ napsal iDNES.cz tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Nyní už může hokejový svaz (mimochodem nyní nese název Český hokej, přičemž název Český svaz ledního hokeje zůstává i nadále registrován, ale bude se používat pouze ve smlouvách a dalších oficiálních dokumentech) svá práva mnohem lépe chránit.

Kdo bude chtít vyrábět cokoliv spojeného s hokejovou reprezentací, bude muset mít licenci. A státní znak z hokeje úplně nezmizí, má zůstat v malé podobě na helmách reprezentantů.



„Dosavadní situace, kdy jsme nakládali s půjčeným státním symbolem, už byla neudržitelná, protože na nás neustále parazitovaly různé subjekty. Uzrál čas identitu po vzoru ostatních hokejových federací zrevidovat a dát do moderního hávu,“ řekl už dříve prezident svazu Tomáš Král.

Národní identita? Vypadá to jako znak obyčejného klubu

To se dá určitě pochopit, ovšem o národní identitě lze polemizovat. „Mně to naopak připadá jako cesta se od státu a jeho znaku zcela odtrhnout. Český hokej je jedna z nejcennějších značek, co tu máme a já si nejsem příliš jistý tím, zda svaz ví, co vlastně dělá,“ tvrdí PR konzultant a publicista Karel Křivan, který pracoval pro mezinárodní reklamní agentury i státní organizace.

„Myslím si, že lví logo mělo víc vycházet ze znaku, úplně se nabízelo využít dvouocasého lva, který je pro Česko unikátní. Ten navržený lev je podle mne banální a zaměnitelný. Vypadá jako logo jakéhokoliv klubu někde ve Švýcarsku, Švédsku, Rusku... Opravdu dá fanouškům v zahraničí jasně najevo, že jde o českého lva?“ klade si otázku Křivan.

Vysvětlivky k podobě nových dresů hokejové reprezentace

Přímé náklady na totální rebranding hokejového svazu podle oficiálních informací nepřekročily půl miliónu korun. To v rozpočtu jednoho z nejoblíbenějších českých sportů není až tak významná položka. Například jen v loňském roce hospodařil svaz s výnosy 552 miliónu korun.



O nové korporátní identitě svaz uvažoval zhruba pět let, vlastní příprava trvala půl druhého roku. I přesto o plánované změně vědělo jen pár zasvěcených, o fanoušcích ani nemluvě. „Speciální anketa neproběhla, autoři nové identity však změnu konzultovali s odborníky z hokejového prostředí. Závěrečné slovo měl nakonec výkonný výbor svazu,“ vysvětlil na závěr Zikmund.

Historické dresy československé a následně české hokejové reprezentace