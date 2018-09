Hotely v Česku zakazují vstup dětem. Riskují vysoké pokuty

Pokoje máme volné, ale s dětmi se ubytujte jinde. Podobnou odpověď, jen v poněkud kulantnějším podání, uslyší rodiny, které shánějí nocleh ve vybraných českých hotelech a penzionech. Politika hoteliérů, která zakazuje přístup dětem, je čím dál oblíbenější.

„Děti do osmi let ubytováváme jen v omezených termínech. Mohou přijet na Vánoce, na Velikonoce a každý měsíc v jednom vyhrazeném týdnu,“ vysvětluje recepční Resortu Svatá Kateřina, který leží uprostřed lesa nedaleko obce Počátky na Vysočině. Návštěvnicemi jsou hlavně ženy, které cvičí jógu nebo podstupují procedury tradiční ajurvédy a chtějí mít prý klid.

Takový přístup je však z hlediska zákona sporný. „Bez ospravedlnitelného důvodu není možné v žádném případě zakázat vstup či vyloučit ze služby osoby podle věku,“ říká mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Výjimkou jsou herny. Případy úřad hodnotí individuálně, ale v minulosti už se zákazy podnikatelům vymstily. Nejznámější je případ pokuty pro majitele penzionu U Netopýra na mladoboleslavsku, který skončil u soudu.

V letošním roce inspekce řeší dvě stížnosti na pražského restauratéra, který do provozovny systematicky nepouští osoby mladší 18 let. K diskriminaci kvůli věku nejčastěji dochází u poskytovatelů půjček, při vstupu na předváděcí a jiné akce. Hoteliéři hledáčku kontrolorů unikají. Důvodem je nejspíš fakt, že si na zákaz dětí nikdo oficiálně nestěžuje.

Když Jaroslav Fischer v roce 2013 vylepil na vchod svého Park Hotelu v Kašperských Horách značku „Adults Only“, byl v Česku jedním z ­průkopníků nového trendu. Dnes je jedním z mnoha. Hotelů a penzionů, které děti nechtějí, přibývá.



„Je to stejný, možná o něco menší trend jako rodinné hotely,“ říká Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR. Potvrzuje to i Slevomat, portál, přes který Češi kupují stále více pobytů v tuzemsku.

„Přibývají hotely zaměřené na rodiny s dětmi, nebo naopak se zákazem pro děti. Ještě před pár lety něco podobného nebylo,“ uvedla ředitelka Marie Havlíčková.

Žádný „smažák“, žádné děti

Na klienty bez dětí, kteří většinou utrácejí více peněz a častěji využívají hotelových služeb, cílí hlavně luxusní a wellness hotely. Někde ubytují jen plnoleté a starší, jinde se spokojí s šestnáctiletými, ti nejshovívavější berou i děti starší osmi let. Důvody jsou většinou stejné. Hosté si chtějí odpočinout, ne poslouchat jekot cizích ratolestí.

„Máme produkt šumavských bylinných lázní. Poskytujeme procedury a přírodní terapie. Chtěli jsme hostům zajistit absolutní klid bez rušivých elementů,“ vysvětluje majitel Park Hotelu Jaroslav Fischer.

Hotel vyhledávají vytížení lékaři, manažeři i učitelé, kteří si chtějí odpočinout. Do místní restaurace v loveckém stylu sice děti zákaz nemají, ale spatříte je tam zřídka vzhledem ke skladbě menu a cenám, které jsou nejvyšší v Kašperských Horách. Žádný smažený sýr ani hranolky s kečupem. Hotel přijímá hosty od 16 let, inspiroval se už před lety v zahraničních resortech.

Před sedmi lety podobná zařízení téměř neexistovala, ale dnes má zákazník, kterého irituje dětský křik a­ dupání, z čeho vybírat. Jako hotel pro dospělé se profiluje například Resort Svatá Kateřina na Vysočině, luxusní wellness hotel V Nebi v Jizerských horách, Hotel Premier v­ Krkonoších a další.

Jednoleté? To je málo

„Pokoj pro jednoleté a sedmileté dítě říkáte? To starší už by šlo, ale to první je moc malé. Nejsme na to zařízení, tady je všechno strašně slyšet,“ sdělila útrpně reportérovi do telefonu recepční čtyřhvězdičkového Hotelu Premier v Bedřichově.



Další podniky možná červenou na semaforu brzy rozsvítí. O zákazu pro děti do 15 let od ledna uvažuje Hotel Galant v Mikulově. „Jsme wellness a kongresový hotel, děti na procedurách zlobí. Když jsme jim vyhradili konkrétní čas, rodiče si stěžovali, že je diskriminujeme,“ zdůvodnil manažer marketingu Tomáš Sedláček. Teď hotel s právníky řeší, zda je vůbec zákaz možný.

Poslední vývoj totiž ukazuje, že hoteliéři se zákazem chodí po velmi tenkém ledě. Česká obchodní inspekce před třemi lety dala hotelu V­ Nebi kvůli diskriminaci pokutu 10 tisíc korun. Luxusní horský hotel s ­řadou bazénů a wellness procedur, kde cena pokoje začíná na 3 700 korunách za noc, se svým zaměřením na dospělé netají. V hotelu jsou i nudistické zóny.

„Náš hotel je zcela nevhodný pro děti do 18 let,“ hlásí web. O pár řádek níž stojí, že „psí miláčci jsou vítáni.“ Nejde o doporučení, ale pravidlo. Hotel nezletilé neubytuje, přesvědčil se redaktor.

Majitel Martin Malý bojuje s úřady a snaží se o zrušení pokuty, která může být nepříjemným precedentem pro celý byznys. Za diskriminaci z ­důvodu věku hrozí pokuta až tři miliony korun. V případu, který se táhne tři roky, podal Malý kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Na tenkém ledě

Česká obchodní inspekce bude případy posuzovat individuálně, ale obecně se chce řídit pravidlem, že nelze plošně zakazovat vstup kvůli věku. Výjimkou jsou herny.



I sám majitel Park Hotelu Kašperské Hory, který už kontrolou dřív bez problémů prošel, si uvědomuje, že je to na hraně. „Může být samozřejmě víc výkladů, záleží na úředníkovi.“ Češi „Adults Only“ hotely více vyhledávají i na dovolených v cizině. Podle ředitele marketingu prodejce zájezdů Invia.cz jich je však málo a jsou dražší. Naopak v luxusních exotických destinacích je to běžná služba.