Alarm pro pokojské. Hotely zavádějí opatření proti sexuálnímu obtěžování

Pozornost kampaně #MeToo, bojující proti sexuálnímu obtěžování a násilí, se nejprve točila hlavně okolo celebrit, nyní však svůj hlas dostávají i neznámé tváře. Některé ze světových hotelových značek jako Hilton, Hyatt, Marriott, Wyndham či InterContinental Hotels Group oznámily, že své zaměstnance vybaví přenosným poplašným zařízením, jímž si v nouzi přivolají pomoc. Řetězce se zavázaly, že speciálními alarmy, takzvané „panic buttons“, vybaví všechny své hotely do roku 2020, informoval server CNBC.

Některá zařízení budou vydávat hlasitý zvuk, jiná budou fungovat na základě signálu GPS. „Poplašná zařízení jsou záchranným lanem pro ženy, které pracují samostatně. Alarm mohou využít v případě sexuálního obtěžování, násilí, ale i v jiných nebezpečných situacích. Třeba když narazí na hosta, který má v pokoji nebezpečný nebo nelegální materiál,“ uvedla Rachel Gumpertová, mluvčí odborového svazu Unit Here.

Zařízení není novinkou

Již v roce 2013 měly zařízení stovky hotelů v New Yorku, které byly členy Unit Here. Stejně tak tomu bylo i v Seattlu, Chicagu či Washingtonu, DC. Žádná konkrétní data ohledně využívání zařízení neexistují, podle zástupců Unit Here však bylo minulý měsíc použito dvakrát. Město, ve kterém pracovníci hotelu alarm použili, organizace nespecifikovala. V obou případech byl však host z hotelu vyloučen.

Obtěžování pokojských ze strany hotelových hostů je dlouhodobým problémem v tomto odvětví. Od vypuknutí kampaně #MeToo však sílí tlak na vedení hotelů, aby našla komplexní řešení. Už teď mnoho ze zaměstnavatelů pořádá pro zaměstnance školení, která je mají naučit, jak se v případě sexuálního obtěžování zachovat.

Unit Here tvrdí, že více než padesát procent pokojských v Seattlu má zkušenost se sexuálním obtěžováním. Podle odborového svazu Unit the Union zažilo takovou situaci dokonce osm z deseti zaměstnanců v pohostinství.