New York má nový trend, neonové chlaďáky fungují jako houbové farmy

Strávníci v Bunkru, vietnamské restauraci v Brooklynu, si možná ani neuvědomují, že houby v jejich sendviči vyrostly v mini-farmách, které stojí přímo za jejich zády. Brzy to pro ně možná takové překvapení nebude, protože počet pěstíren hub zapojených do zástrčky v New Yorku roste jako houby po dešti, napsal list The Guardian.



Společnost Smallhold, která s tímto nápadem přišla, pěstuje téměř 50 kilogramů různých druhů hub týdně, a pak je - dorostlé do zhruba tří čtvrtin požadované velikosti - distribuuje do mini-farem s kontrolovaným klimatem po celém městě.

Houby dokončí růst uvnitř automatizovaných jednotek, zatímco technik společnosti na dálku kontroluje vlhkost, proudění vzduchu a teplotu. A šéfkuchaři mají přímo na místě k dispozici čerstvé a průběžně dorůstající zásoby potraviny, která kvůli své křehkosti v regálech obchodů vydrží jen krátkou dobu.

Tyto jednotky by mohly stejně dobře fungovat pro jiné křehké ingredience, jako je salát nebo bylinky, ale společnost se prozatím soustřeďuje na módní trend konzumace exotických hub.

„Houby jsou úžasné. Houby jsou budoucnost,“ řekl spoluzakladatel firmy Andrew Carte. „Obvykle, když je seženete, vypadají v regálu opravdu ohavně, protože za sebou mají přepravu náklaďákem. Tímto způsobem můžeme zákazníkům poskytnout zbrusu nový zážitek s houbami.“

V současnosti společnost nabízí devět druhů hub včetně hlívy ústřičné, korálovce ježatého, houževnatce jedlého, který je známější jako šiitake, nebo polničky topolové. Ty Smallhold dodává do partnerských restaurací a také na trhy.

Budoucí ekologický trend?

Kromě zajištění čerstvých, nepomačkaných hub farmy společnosti Smallhold navíc vypadají moc pěkně - podivné shluky a trsy hub vyrůstající pod světlem, které jako by vypadlo z nočního klubu. Například Danny Bowien, šéfkuchař a majitel restaurace Mission Chinese Food, v rozhovoru pro časopis Vogue řekl, že mnoho jeho zákazníků tyto mini-farmy pokládá za uměleckou expozici.

Ovšem Carter a jeho kolega, kamarád z vysoké školy a spoluzakladatel společnosti Adam DeMartino trvají na tom, že jde o víc než jen estetický trend. Proces pěstování je podle nich udržitelnější než na tradičních houbových farmách, spotřebovává zhruba o 96 procent méně vody, výnos v přepočtu na prostor je čtyřicetkrát vyšší a vzniká také menší množství odpadu.

Organický materiál, na kterém jsou houby pěstovány, pochází z recyklovaného materiálu, jako jsou piliny, lógr nebo pšeničné otruby. Pořízení mini-farmy není levné, ceny začínají od 3 500 dolarů (asi 80 000 korun). Ale zdá se, že se momentálně v New Yorku staly jakýmsi symbolem postavení restaurace, obchodu nebo tržiště.

A jak napsal jeden místní bloger - je to, jako by někdo konečně vytvořil veganskou verzi nádrže s humry.