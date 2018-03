Americký hračkářský obr Toys R Us padl. Propustí 33 tisíc lidí

„Toto je nesmírně smutný den jak pro nás, tak i pro miliony dětí a jejich rodičů, kterým jsme během 70 let sloužili,“ nechal se slyšet šéf řetězce Dave Brandon.

A radost nemají ani zaměstnanci amerického hračkářství. O práci může přijít až 33 tisíc lidí. Stejný osud čeká do konce dubna i více než stovku prodejen ve Velké Británii, což připraví o práci další tři tisíce lidí.



Rozhodnutí skončit padlo půl roku poté, co firma oznámila úpadek a požádala soud o ochranu před věřiteli. Nedokázala totiž vyrovnat astronomický dluh, který činí nejméně osm miliard dolarů. Podle informací listu Washington Post měla firma problémy s platbami dodavatelům.

Mezi věřiteli nechybějí zvučná jména hračkářského světa – Mattel nedostal od Toys R Us 136 milionů dolarů, Hasbro postrádá 59 milionů dolarů. Bank of New York přišla o 208 milionů dolarů.

A 21,3 milionu dolarů řetězec dluží firmě MGA Entertainment, za kterou stojí Isaac Larian. Ten odepsanému hračkářství nabídl pomoc – rád by odkoupil celou kanadskou větev, což představuje 82 prodejen. A uvažuje i o nabídce na zhruba 400 prodejen přímo v USA.

Samozřejmě si bude vybírat jen ty, které vykazovaly dobrá čísla. A to nebude úplně jednoduché, protože Toys R Us se příliš nedařilo ani o těchto Vánocích, kdy konkurence bodovala naplno.

Evropa zralá na likvidaci

Kromě anglosaského světa se řetězec postupem let rozrostl i do kontinentální Evropy, na Blízký východ či do Asie. Jasné je jediné – i tyto prodejny jsou k mání. Podle šéfa řetězce tady budou počty docela jednoduché – pokud nabídka převýší náklady na likvidaci prodejen, pak se se zájemcem dohodne.

Nejvíc prodejen v Evropě mimo Velkou Británii firma provozuje v Německu (68), ve Francii (52) a ve Španělsku (50). Kromě toho řetězec Toys R Us pronikl i do Polska, kde vlastní 11 obchodů. BBC uvedla, že kromě Německa jsou prodejny ve zmíněných zemích zralé spíš na likvidaci než na odprodej.

Proti internetu v nevýhodě

Počátky Toys R Us se datují do roku 1948, kdy zakladatel firmy Charles Lazarus založil ve Washingtonu obchod Dětský supermarket. Ten se později proměnil do dnešní podoby. Postupně se rozrostl po celých USA a stal se synonymem pro hračkářství.

Ale pak do hájemství pro děti vtrhla nízkonákladová konkurence v podobě řetězců Wal-Mart nebo Target. I v nich zákazníci našli kilometry regálů s hračkami – a levnějšími než v Toys R Us.

I když se firma snažila jejich útok odrazit třeba zaváděním „herních laboratoří“, rozhodovala zákazníkova peněženka. S takto podlomeným finančním zdravím neměly hračkárny šanci proti Amazonu a dalším on-line dravcům. Navíc se změnila poptávka: tradiční hračky v obchodech zůstávaly a děti místo nich toužily po elektronických udělátkách. K obrovské hoře dluhů se může připočíst ještě jedna menší položka, kterou představují dárkové poukazy. Za ty firma vyinkasovala peníze a teď hrozí, že Američanům zůstanou bezcenné papírky.

Do věci se už vložili politici, například šéf demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer prohlásil s odkazem na Santa Clause, že až skončí likvidace firmy, „mohou být poukázky asi stejně žádané jako uhlí v punčoše“. Stejně jako na českého Mikuláše, ani americké dítě nechce o Vánocích dostat kus brikety. A vyzval Federal Trade Commission, což je americký ekvivalent České obchodní inspekce, aby na chování řetězce dohlédla.

Majetek firmy na pokrytí jejích závazků podle soudních dokumentů nestačí. Firma podle nich dlužila 7,9 miliardy dolarů, zatímco její veškerý majetek činil 6,6 miliardy. Je tedy zřejmé, že někdo přijde zkrátka.

Nejhodnotnějším aktivem bude kromě budov slavná značka s obráceným R. Kdo na ni získá práva, zůstává zatím nejisté. Ale zájemce určitě přiláká. Třeba se ji někomu podaří vzkřísit – ostatně biblické jméno jejího zakladatele Charlese Lazara k tomu přímo vybízí.

Krize retailu

Toys R Us je patrně největší obětí vlny krachů, která se přelévá tradičním americkým maloobchodem. List The Business Insider spočítal, že jen loni zavřelo přes 6 tisíc kamenných obchodů různých značek. Například prodejny elektro řetězce Radioshack, značkové prodejny Michael Kors, Bebe, The Limited, Crocs a část obchodních domů Macy’s, JCPenney a Sears. (čtěte Krize kamenných obchodů vymaže přes šest tisíc prodejen)

Postiženi jsou zejména ti, kteří nestihli naskočit na rychle rostoucí trend online nakupování, ale také obchody na předměstí velkých či provinčních amerických měst.

„Z mého pohledu je jeden z hlavních problémů krachu Toys R Us sama velikost takovéhoto řetězce. Takovýto gigant má velké problémy hledat způsoby, jak se ve své velkosti, geografickém rozložení a různosti trhu včas přizpůsobit rychle se měnícímu trhu,“ myslí si Miroslav Kotík, ředitel a majitel společnosti Efko - karton, která v ČR vyrábí Igráčka.

Podle něj je riziko opakování situace všude, i v České republice, šanci ustát případné problémy mají ale menší firmy, lokalizované na jeden trh.

I v České republice závratně rostou online prodeje téměř ve všech segmentech zboží, včetně elektroniky a hraček. „Retailové prodejny většinou nerostou, nebo jen nepatrně. Vzhledem k tomu, že naše obchodní aktivity jsou zaměřené na retail ale i online obchod se nás tento trend tolik nedotýká,“ dodal Kotík.