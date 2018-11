Hrají počítačové hry a ještě na tom vydělávají

Neseď pořád u toho blbýho počítače a jdi radši dělat něco užitečnýho, zní jedna z nejběžnějších vět, jimiž rodiče častují své děti. Hraní počítačových her je však už sport. A dají se v něm pravidelně vydělávat nemalé částky.



Elektronický sport, e-sport či progaming je obecně zažitý termín pro soutěže v hraní počítačových her. Kromě malých turnajů, kterých se účastní týmy či jednotlivci připojení z domova, se ale takto označují především velké soutěže. A velké znamená opravdu velké – v počtu účastníků, diváků, i výši odměn.

Jedním z největších turnajů na světě je The International ve hře Dota 2 (Defense of the Ancients), který pořádá vývojář počítačových her Valve. Jeho finále v kanadském Vancouveru letos sledovalo přibližně 14 milionů diváků.

V odměnách za výhry se na The International celkem rozdalo 25,5 milionu dolarů (578 milionů korun), což je suma, kterou si ve skupinové části Ligy mistrů rozdělí dva týmy pouze „za účast“. Finále fotbalové Ligy mistrů nicméně vidělo asi 170 milionů lidí, takže před e-sportovci je ještě dlouhá cesta.

Přesto není půl miliardy za pětidenní akci pro 18 týmů málo. Turnaje světové úrovně už nyní mají rozsáhlé zázemí, jak pro MF DNES popsal Tomáš „Nightshare“ Kněžínek, trenér českého týmu eSuba.

Hráči z eSuba drží přes 1 500 medailí ze světových turnajů v různých hrách. Minulý měsíc se tento tým dohodl s fotbalovým týmem AC Sparta Praha, že ji jeho hráči budou reprezentovat v e-sportu. Finanční podmínky dohody ale strany nezveřejnily.

„Na místě se o nás organizátoři starají jako o hollywoodské celebrity. Z pětihvězdičkového hotelu nás do arény vozí luxusními limuzínami, v aréně má každý tým své zázemí, plně zajištěný pitný režim i jídlo,“ uvádí.

„Samozřejmostí jsou organizované autogramiády s fanoušky,“ dodává Kněžínek. Těch však na turnaje, podobně jako fotbalových fanoušků, jezdí v poměru s celkovou sledovaností minimum.

Místo televizních kanálů diváci e-sportu ladí internetové streamovací služby. Nejoblíbenější je v současnosti Twitch.tv, který vlastní americký Amazon.

Od myši ke 100 tisícům měsíčně

„Když se člověk dostane k e-sportu, tak se tím hned neuživí. Spousta hráčů jsou studenti nebo zaměstnaní lidé, kteří hrají ve volných chvílích. Peníze z turnajů pak většinou využívají k vylepšení svého počítače,“ říká Matěj „Tecik“ Šturma, poloprofesionální hráč hry Hearthstone.

Rostoucí obliba e-sportu v poslední době začíná lákat sponzory. Ti například rozdávají e-sportovcům vybavení na hru, podobně jako výrobci kopaček zásobují fotbalisty.

„Kdybych hrál střílečku Counter Strike, můj sponzor by mi pravděpodobně dal nová sluchátka nebo kvalitnější myš. Díky kratší reakční době nové myši by se mi pak mohly zlepšit výsledky,“ dává příklad Šturma. „Někteří hráči za to, že danou firmu propagují, mohou dostat i nový počítač,“ podotýká.

Pravá profesionalita nicméně přichází až ve chvíli, kdy si hráče všimne některý z velkých týmů. Díky kontaktům a mezinárodní spolupráci svým hráčům pomáhají získat velké zakázky.

„Ti úplně nejlepší reprezentují přední světové týmy, kde jejich platy začínají na 100 tisících korun měsíčně,“ tvrdí Ladislav Dyntar, šéf týmu eSuba.

„K tomu si takový hráč připisuje ještě velkou část bonusů za turnajové výhry,“ vysvětluje. Ty se pohybují řádově od tisíců po statisíce dolarů. Jediná výhra tak hráči může přinést v přepočtu přes milion korun. Kariéra progamera netrvá dlouho. Hráči, kteří byli průkopníky e-sportu, se už na turnajích většinou aktivně neukazují. Délka kariéry se přesto spíše prodlužuje. „Dříve jsme se mohli bavit zhruba o pěti letech, nyní klidně sedm a více. Je to dáno hlavně novými příležitostmi uplatnění a rozšířením celé komunity,“ myslí si Dyntar.

Za relativně krátkou kariéru si ti nejúspěšnější hráči vydělají do konce života. Podle webové stránky Esportsearnings.com, která sbírá data o výdělcích profesionálních hráčů, si ti nejlepší pouze na výhrách vydělají mezi půl a dvěma miliony dolarů ročně. Do této částky navíc nejsou zahrnuty platy hráčů, které se mohou vyšplhat až k několika milionům korun za sezonu.

Do výher jdou ročně miliardy

Velký poprask na jaře způsobila společnost Epic Games, vydavatel populární hry Fortnite. Ta oznámila, že první soutěžní sezonu hry podpoří finanční dotací 100 milionů dolarů (v přepočtu přes 2,2 miliardy korun). Tyto peníze použila na zvýšení odměn z jednotlivých turnajů.

Financování turnajů je sice mezi velkými herními společnostmi relativně obvyklé, běžně však firmy nedávají peníze na výhry přímo. Místo toho si platí agentury, které turnaje pořádají a odměny vypočítávají z vlastních zdrojů.

Server Esportsearnings.com uvádí, že se v roce 2017 na 4 111 turnajích v rámci odměn za výhry rozdalo přes 113 milionů dolarů (více než 2,5 miliardy korun). Firma Epic Games tedy celkové výhry v letošním roce v podstatě zdvojnásobila.

Analýza společnosti Newzoo, zabývající se sběrem dat z oblasti počítačových a mobilních her, odhaduje celkové výdělky z e-sportu v loňském roce na 655 milionů dolarů (14,8 miliardy korun). Přibližně 470 milionů dolarů se přitom podle nich do odvětví dostane přes sponzoring. V posledních letech do e-sportu ve velkém investovaly firmy, jako je Red Bull, Vodafone či Mercedes Benz.

Podle Newzoo výdělky v e-sportu rostou přibližně o třetinu ročně. V roce 2021 by v progamingu měly být celkové příjmy přes 1,65 miliardy dolarů (více než 37 miliard korun). Z toho by 1,39 miliardy měly činit sponzorské dary.

Velké peníze ale v oblasti progamingu nečekají jen na aktivní hráče. Turnaje často komentují profesionálové z řad herních novinářů, herní taktiku týmu vymýšlí speciálně najatý trenér a velká družstva mají i vlastní PR specialisty či náboráře. Některá z nich dokonce nabízejí svým chráněncům služby mentálních koučů a týmových psychologů. Ta největší pak platí hráčům i zdravotní pojištění.