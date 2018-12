Řada zemí a operátorů Huawei bojkotuje. Firma přesto očekává rekordní tržby

Pro společnost Huawei to byl značně turbulentní rok. Firma se potýkala s celou řadou obvinění ze špionáže pro čínskou vládu, kvůli čemuž mnohé země před jejími produkty varují, nebo je rovnou zakazují. Vedení firmy přesto očekává v letošním roce rekordní tržby.



„Bez problémů bychom měli pokořit hranici 100 miliard dolarů,“ řekl koncem listopadu stanici CNBC Eric Xu, jeden z členů nejužšího vedení telekomunikačního giganta. Dodal, že se společnosti daří, přičemž současná situace „mírně předčí očekávání“.

Poté však v Kanadě došlo k zatčení finanční ředitelky a současně dcery zakladatele firmy Meng Wan-Čou, přičemž tato událost do značné míry vystupňovala spory ohledně využívání techniky od čínského výrobce.

Zhruba ve stejné době oznámila britská telekomunikační společnost BT Group, že odstraní produkty Huawei z jádra svých mobilních sítí 3G a 4G. Firma rovněž nebude jejich technologii využívat při budování nejmodernější sítě 5G.



Právě to je oblast, ve které chce být Huawei světovým lídrem. Tato tzv. pátá generace bezdrátových systémů by měla být vyspělejší než stávající řešení 4G, zejména co se týče přenosové rychlosti. BT Group však rozhodně není jediná telekomunikační firma, která chce svou 5G síť vybudovat bez pomoci od společnosti Huawei.



NÚKIB označil Huawei za bezpečnostní hrozbu

Stejný záměr ve Francii oznámil mobilní operátor Orange. Také německá telekomunikační firma Deutsche Telekom prověří u produktů značky Huawei potenciální bezpečnostní rizika. V listopadu navíc zakázal využívání technologie Huawei při budování sítě 5G Nový Zéland, podobné opatření už během léta zavedla Austrálie. Spekuluje se, že by stejně mohla postupovat i Kanada.



Navíc kvůli obavám z vlivu čínské vlády na firmu země ve stále větší míře zakazují svým politikům používat produkty od Huaweie. Tímto způsobem podle místních médií postupuje například Japonsko. Připojila se i Česká republika, některé tuzemské státní úřady se přístrojů značky Huawei zbaví. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je totiž označil za bezpečnostní hrozbu.



Ve Spojených státech je společnost Huawei pod drobnohledem dlouhodobě. V únoru šestice šéfů amerických zpravodajských služeb varovala Američany, aby nepoužívali její telefony. Ředitel FBI Chris Wray tehdy uvedl, že je rizikem dovolit jakékoli společnosti „zavázané zahraniční vládě“ vstup do telekomunikační infrastruktury.



Huawei nařčení odmítá

Svým vládním organizacím zakázaly USA používání výrobků Huawei zákonem, který prezident Trump podepsal letos v srpnu. V listopadu přinesl deník The Wall Street Journal zprávu, že Spojené státy vyzývají k bojkotu firmy i své spojence (psali jsme zde).



Společnost Huawei však veškerá obvinění odmítá. Podle jejího výkonného ředitele Kena Hua stále platí, že letošní tržby by měli přesáhnout 100 miliard dolarů. Co se týče budování sítí 5G, Huawei letos „zajistil 25 komerčních zakázek,“ uvedl Hu během úterní tiskové konference.

„Některé bezpečnostní obavy byly legitimní,“ přiznal Hu, zmírnit by je však podle něj měla spolupráce s operátory a vládami. Snahy o bojkot společnosti označil za „spekulace založené na ideologických nebo geopolitických úvahách“.