Ani hybridy nejsou dost ekologické. Britové přitvrzují v zeleném boji

Britská vláda v červenci minulého roku oznámila svůj záměr zakázat od roku 2040 prodej všech dieselových a benzinových aut či dodávek (psali jsme zde). Toto opatření následovalo po podobné iniciativě ze strany Francie, jejíž cílem je omezení emisí a znečištění ovzduší, které má negativní dopady na zdraví obyvatelstva.

V posledních dnech se objevilo několik nepotvrzených zpráv z britských vládních kruhů, podle kterých by se měl zákaz týkat i některých vozidel s hybridním pohonem. Zákaz by se měl týkat všech vozidel, která nejsou schopna urazit minimálně 50 mil (80km) pouze na elektrickém pohonu, píše BBC. Zákaz by tak zasáhl i momentálně nejprodávanější hybrid ve Spojeném království, Toyotu Prius.

Podle deníku Financial Times podporuje rozšíření zákazu britský ministr životního prostředí Michael Gove i ministr hospodářství Greg Clark. Naopak odmítavě se k návrhu staví ministerstvo dopravy.



BBC uvádí, že vládní strategie s názvem „Road to Zero“ (Cesta k nulovým emisím, pozn. red.) podle ministerstva dopravy stále není dokončená.



Mike Hawes, výkonný ředitel asociace SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), která prosazuje zájmy britského automobilového průmyslu, tvrdí, že nesplnitelné cíle a zmatečná komunikace ohledně zákazů podkopává snahy o realizaci celého projektu. „Působí to spoušť na trhu s automobily a na tisícovkách pracovních míst, které na něm závisí,“ citoval jeho slova deník The Guardian.