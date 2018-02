Hyperloop bude i v Indii, plánuje britský miliardář Branson

Branson, který je zakladatelem společnosti Virgin Group, podepsal v neděli v Bombaji předběžnou smlouvu o vybudování vysokorychlostního transportního systému hyperloop, který má cestující a náklad přepravovat v kapslích podtlakovými trubkovými tunely. S konceptem hyperloop přišel poprvé americký vizionář Elon Musk v roce 2013.

Miliardář Richard Branson na archivním snímku

Předváděcí trať by měla být vybudována během dvou až tří let od podpisu smlouvy, v druhé fázi pak celá trasa Púna–Bombaj s očekávaným termínem do pěti až sedmi let.

Bransonův projekt by podle Virgin Hyperloop One mohl Indii za třicet let provozu ušetřit kolem 55 miliard dolarů (1,1 bilionu korun).

„Myslím, že projekt Virgin Hyperloop One by mohl mít na Indii ve 21. století stejné dopady, jaké měly vlaky ve století dvacátém,“ uvedl Branson. „Trasa Púna–Bombaj je ideálním prvním koridorem pro celostátní hyperloopovou síť,“ dodal miliardář.

První test potrubní dopravy se podařil (archivní video):