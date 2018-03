Stát chce podporovat mladé páry, na bydlení jim půjčí až dva miliony

„Na nákup nebo výstavbu rodinného domu půjčíme párům až dva miliony korun, na nákup bytu 1,2 milionu. Neřešíme Prahu, ale mimopražské oblasti, to by mladým lidem do začátku mohlo pomoct,“ uvedla ministryně v demisi Klára Dostálová. Za každé narozené či osvojené dítě se dlužníkům odmaže 30 tisíc korun z jistiny.

Program je určen pro ty, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství a aspoň jeden ke dni podání žádosti nedovršil 36 let, případně pro nesezdané, kteří spolu žijí a pečují o dítě do šesti let a oba ke dni podání žádosti nedosáhli 36 let.

Státní program půjček na bydlení pro mladé již existuje, ale dosud nebyl příliš atraktivní. Stát půjčoval maximálně 600 tisíc korun, navíc za podobnou sazbu jako banky. Loni si ho proto vzalo jen 31 párů, které si celkem vypůjčily 17 milionů korun.

„Z dotazníkového šetření jsme zjistili, že částky byly nízké a vzhledem k nízkému úročení na trhu o to nebyl zájem,“ vysvětluje ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová. Ministerstvo se proto rozhodlo částku navýšit a podmínky zatraktivnit. Úrok se bude odvíjet od referenční sazby Evropské unie plus jedno procento, což aktuálně vychází na 1,75 procenta.

Fixace by podle plánů ministerstva měla být možná až na 20 let. „Aby rodiny nemusely žít v nejistotě, že se jim úroky po pěti letech výrazně zvednou. Na mateřské nemají mladé rodiny moc peněz,“ dodává Dostálová.

Úrok je nižší, než nabízejí komerční banky. Průměrná úroková míra u hypoték byla letos v lednu podle Hypoindexu 2,28 procenta. „Šestaosmdesát procent našich hypoték bylo s úrokovou sazbou v rozmezí 1,79 až 2,29 procenta,“ ilustruje Petra Kopecká, mluvčí Raiffeisenbank.



Fond bude mít na půjčky k dispozici až jednu miliardu korun. Například dvoumilionové půjčky, což odpovídá průměrnému hypotečnímu úvěru, by mohl fond rozdělit mezi 500 rodin. To je ale v porovnání s 105 tisíci hypotečními úvěry, které loni poskytly komerční banky, zanedbatelné množství.

Spousta omezení

„Současný rozpočet státního fondu na bydlení činí 100 milionů korun a banky loni poskytly hypotéky v objemu 226 miliard. I při hypotetickém navýšení rozpočtu na miliardu korun by se jednalo o méně než půl procenta trhu roku 2017. Program nelze považovat za konkurenci bankám,“ uvádí mluvčí ČSOB Andrea Vokálová.

„Podporu bydlení mladých rodin vnímáme pozitivně,“ potvrzuje Jiří Štábl z tiskového oddělení České spořitelny.

Banky nemají důvod k obavám i proto, že úvěry od státního fondu nebudou pro každého. Jsou věkově omezeny na 26 let u jednoho z partnerů, nejsou pro singly, nedají se použít na refinancování staré hypotéky ani na kofinancování jiného úvěru.

„Česká národní banka doporučuje půjčovat maximálně na 80 procent hodnoty nemovitosti. Pokud lidé nemají další nemovitost k zajištění, musí zpravidla investovat 20 procent kupní ceny z vlastních zdrojů, což je například v Praze průměrně již přes milion korun,“ říká Pavel Zubek, mluvčí Komerční banky.

„Existují ještě další omezení. Ze žádostí budou vyloučeni žadatelé vlastnící jiné nemovitosti, družstevní podíly, vyloučen bude nákup nemovitostí nad určitou výměru, splatnost bude omezená maximálně na 20 let,“ vypočítává další nedostatky Vokálová z ČSOB.

Bonusem oproti komerčním půjčkám bude odmazání třiceti tisíc za každé dítě. To ale není v případě novodobých novomanželských půjček žádná novinka. V letech 2004 až 2011 fond poskytoval takzvaný „úvěr 300 (tisíc)“ s dvouprocentním úrokem a dvacetiletou splatností, jehož součástí byla třicetitisícová dotace za narození dítěte. Úvěr si vzalo více než 24 tisíc rodin a dodnes jim fond dotace proplácí – loni to bylo 17 milionů korun.

Žádosti bude fond zpracovávat podle pořadí, v jakém byly doručeny. Ty, na které se nedostane, budou převedeny do následujícího kalendářního roku. Pokud bude zájem příliš velký, fond na ně najde peníze přesunem mezi jinými svými úvěrovými programy. Aktuálně je ale stropem zmíněná miliarda korun.

Vyřízení žádosti, která bude obsahovat všechny potřebné dokumenty, a zaslání smlouvy slibuje fond do 30 dnů. Kromě toho plánuje ministerstvo pro místní rozvoj navýšit úvěry na modernizaci domácností. Dosud na ni půjčovalo 150 tisíc, nově to má být až dvojnásobek. Oba nové programy ale musí schválit vláda nařízením.

Státní fond rozvoje bydlení se má navíc přejmenovat na Státní investiční fond a kromě úvěrů na bydlení a na výstavbu se do něj mají přesunout všechny národní dotace, které poskytuje ministerstvo pro místní rozvoj.

„Evropské dotace se každý rok tenčí a jednou budeme čistými plátci do rozpočtu EU. Měli bychom tu mít vlastní fond pro takové účely,“ vysvětluje Dostálová. Ze státního rozpočtu ministryně navrhuje dotace šest miliard korun a stejnou částku na zvýhodněné úvěry.