Blíží se zpřísnění hypoték, na úvěr dosáhne až o pětinu méně lidí

Banky se zatím příliš nehrnou do zvyšování cen hypoték nebo upravují úroky směrem nahoru jen mírně. A to přesto, že jim kvůli růstu úrokových sazeb přes prázdniny podstatně podražily zdroje financování.

Experti, které MF DNES oslovila, čekají, že napříč trhem začnou úroky u hypotečních úvěrů hromadně růst nejpozději během října. A ke konci roku podle nich vystoupají v průměru na tři procenta. Index GOFI 70, který mapuje průměr nabídkových sazeb hypoték, vzrostl v srpnu o sedm setin procentního bodu na 2,58 procenta.

„V září očekáváme pokračující dvojí přístup bank. Některé banky zdraží, některé však s růstem sazeb počkají a pokusí se vytěžit potenciál zvýšené poptávky po úvěrech v souvislosti s novými regulacemi České národní banky,“ říká ředitel poradenské společnosti Golem Finance Libor Ostatek.

Banky budou muset od října podle doporučení ČNB přísněji sledovat poměr veškerých dluhů žadatele o hypotéku k jeho čistým příjmům. Splátky nesmějí nově přesáhnout 45 procent měsíčních výdělků. Objem půjček nesmí přesáhnout devět čistých ročních příjmů. Centrální bankéři argumentují, že by se lidé s hypotékou – a s nimi i banky – mohli dostat do potíží, pokud zbrzdí růst ekonomiky.

Dřívější analýzy ukázaly, že tento požadavek by mohl odstavit asi pětinu lidí, kteří nyní na úvěr dosáhnou. Podle orientačního propočtu v kalkulačce České spořitelny si nyní bezdětný třicátník s průměrnou mzdou (a bez dalších dluhů) může půjčit na bydlení až 3,3 milionu korun. Od října dosáhne pouze na 2,1 milionu.

Řada klientů se proto může snažit požádat o hypotéku ještě za starých podmínek. I z toho důvodu během srpna zvýšila hypoteční sazby jen pětice bank, k nimž se nyní přidala Komerční banka. Ostatní zatím vyčkávají. Například AirBank jde ale proti proudu. Od září nepatrně zlevnila hypotéky od 700 tisíc korun. „Protože se – asi jako většina bank – díváme na to, jaké ceny (úroky) jsou na hypotečním trhu klientům nabízeny, tak nám nyní tato úprava dávala smysl,“ říká mluvčí banky Jana Karasová.

Jde o dobrý marketingový tah, který může oslovit váhající zákazníky. „Jsme malé konkurenční prostředí, a i pokud bude snížení 0,1 procentního bodu třeba jen na měsíc, může to spoustu klientů nalákat. Češi na slova ‚sleva‘ a ‚snížení cen‘ reagují velmi pozitivně,“ říká analytička Partners Lucie Drásalová.„AirBank se zatím zaměřuje jen na refinancování a v tomto segmentu měla sazby proti konkurenci spíše vyšší. Pravděpodobně je tedy snížení sazeb způsob, jak se zviditelnit,“ dodává analytik Fincentra Josef Rajdl.

Od října však už takové akce nejspíš nepřijdou. „Očekáváme, že nejpozději v říjnu začnou zdražovat ibanky, které nyní drží sazby dole. A bude skutečně možné hovořit o růstu sazeb,“ říká Ostatek z Golem Finance, u běžných hypoték až ke třem procentům a u úvěrů, které kryjí přes 80 procent hodnoty nemovitosti, až k 3,5 procenta.

Jak se budou vyvíjet dál, bude záviset zejména na rychlosti zvyšování sazeb Českou národní bankou. „Zatím se z prognózy zdá, že ČNB bude vyčkávat na kroky Evropské centrální banky. V takovém případě by byly v příštím roce sazby spíše stabilní. Minimálně do doby, než k nám z vnějšku dorazí nějaká krize,“ říká Rajdl.

Konzervativci volí zmrazení

Očekávané zdražení hypoték vede klienty podle některých bankéřů k tomu, aby si „zmrazili“ současnou sazbu na co nejdelší dobu. „Mezi klienty je nyní patrná nejistota. Registrujeme zejména pokračující růst zájmu o hypotéky s dlouhými fixacemi,“ říká mluvčí České spořitelny Lukáš Kropík. Banka od července nově nabízí fixaci až na dvacet let.

„Je otázkou, jaká strategie je správná. Dlouhou fixaci volí zpravidla konzervativnější klienti. Historicky se však paradoxně doposud vždy ukázala jako ‚nejlevnější‘ strategie volba tříleté úrokové sazby,“ říká ředitel produktů Equa bank Ondřej Hák.Některé banky zase klientům nabízejí odložené čerpání. Například UniCredit Bank nabízí možnost refinancování s odložením až o dva roky pro ty, kterým bude v příštích dvou letech končit fixace jejich současné hypotéky. „Zájem vzrostl za poslední tři měsíce o více než padesát procent,“ říká mluvčí banky Petr Plocek.

Poptávka po úvěrech přesto ochladne, byť ještě v srpnu a září se budou chtít klienti „předzásobit“. „Ani v říjnu a listopadu neočekáváme zásadní propad, protože se budou dopodepisovat smlouvy rozjednané v předchozích měsících. Podzimní odčerpání poptávky se začne projevovat až v prosinci. A celkový letošní výsledek bude velice slušný, zhruba na úrovni 210 miliard korun,“ odhaduje Ostatek. Tedy o několik miliard méně než loni.

„Očekáváme mírné snížení poptávky po úvěrech, předpokládáme, jak je již výše uvedeno, že většina domácností upraví poptávanou částku (a sníží tak úvěrové zatížení) nebo zapojí do úvěru více osob,“ říká mluvčí Hypoteční banky Andrea Vokálová.Podle Háka napřesrok kvůli horší dostupnosti pro prvožadatele – tedy lidi do 35 let, kteří si pořizují první vlastní bydlení – stoupne podíl investičních hypoték.

„Tedy pořízení druhé nebo třetí nemovitosti, zpravidla malometrážního bytu. Tyto nemovitosti jsou ze strany spotřebitelů-investorů nabývány buď za účelem užívání pro vlastní rodinu, rodiče či děti, nebo za účelem pronájmu. V letošním roce se podíl těchto hypoték odhaduje na 20 až 25 procent, výhledově by ale mohl překonat i třicetiprocentní hranici,“ uvádí Hák.

Současná situace může přihrát nové klienty stavebním spořitelnám. „Mají tu výhodu, že se financují výhradně z klientských vkladů, nejsou tudíž tolik závislé na změně tržních sazeb. A na vývoj trhu mohou reagovat pomaleji. Sazby stavebních spořitelen proto budou levnější než u hypoték. A ten rozdíl se bude dále zvětšovat v jejich prospěch,“ říká šéf ČMSS Tomáš Kořínek. Novým pravidlům ČNB se ale, stejně jako hypoteční banky, nevyhnou.