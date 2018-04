IKEA se připravuje na megaměsta budoucnosti a chudé zákazníky

Inspiraci pro malé byty v hustě osídlených městských prostředích načerpali designéři z týmu IKEA na speciální vesmírné misi. Ta probíhala na výzkumné stanici určené pro simulaci podmínek cesty na planetu Mars. Designéři měli za úkol navrhnout řešení, jak ušetřit prostor v malých bytech (viz Designéři žili na vesmírné stanici. Hledali inspiraci pro malé byty).

„Nová strategie společnosti bude vycházet z urbanizovaného světa, kde lidé žijí v malých prostorách, mají hluboko do kapsy a málo času,“ říká výkonný ředitel společnosti Jesper Brodin, který odkazuje na výzkum společnosti, jež předpovídá, že do roku 2030 bude přibližně šedesát procent světové společnosti žít ve velkých městech. To je dvojnásobek současného stavu.

„Bude to trvat tři roky, než naplníme naše ambice a změníme způsob, jakým se setkáváme s našimi zákazníky,“ řekl Brodin v telefonním hovoru pro agenturu Bloomberg.

IKEA se nachází uprostřed transformace

Nábytkářský gigant staví více obchodů v centrech měst, aby lépe oslovil zákazníky. Otevřel více než tucet malých showroomů ve městech, jako je Londýn a Paříž, aby to lépe vyhovovalo městským kupcům.

Brodin uvedl, že cílem strategie je dostat se přímo do obývacích pokojů lidí prostřednictvím zlepšení online prodeje a systému doručování až do domu zákazníka. To ovšem neznamená, že by se společnost vzdala své původní koncepce velkých obchodů na krajích měst. Tyto obchody zůstanou, jen nebudou prioritou.

„Potřebujeme přemýšlet o tom, kde otevřeme další velké sklady a také o našich investicích do městských center. Potom koncept rozšíříme do našich velkých měst a pak do všech zemí,“ řekl Brodin.

Společnost se samozřejmě nehodlá vzdát ani své posedlosti levným nábytkem, kterou zavedl zakladatel Ingvar Kamprad, který letos zemřel (Zemřel zakladatel IKEA Kamprad. Měl české kořeny i fašistickou minulost).

Celosvětový provozní zisk společnosti Ikea za posledních dvanáct měsíců do srpna klesl o 33 procent na tři miliardy eur. K poklesu došlo kvůli vyšším nákladům na podporu expanze a ztrátě zisků v dceřiných společnostech, které byly v minulém roce prodány majiteli značky Inter Ikea.