IKEA mění obchodní strategii. S menšími pobočkami míří do center měst

Švédský nábytkový prodejce IKEA se stěhuje i do menších poboček. Ve středu o plánované restrukturalizaci informovala mateřská společnost Ingka Group, jež vlastní a provozuje většinu obchodů IKEA po celém světě. Podle serveru CNN společnost snižuje celosvětově množství pracovních sil o pět procent a kromě posunu k menším obchodům také rozšiřuje online nakupování.

Počet návštěvníků webových stránek IKEA se mezi lety 2017 a 2018 zvýšil o 10 procent na 2,4 miliard. Návštěvnost kamenných prodejen oproti tomu vzrostla jen o tři procenta, tedy na 838 milionů, informuje server BBC.

„Způsob prodeje se mění v měřítku a tempu, které jsme nikdy předtím nezažili,“ uvedl v prohlášení generální ředitel Ingka Group Jesper Brodin. „Chování zákazníka se rapidně mění. Abychom vyhověli jeho potřebám, investovali jsme do vývoje našeho byznysu,“ dodal.

V souvislosti s reorganizací podnikání hodlá IKEA propustit 7 500 zaměstnanců po celém světě. Následně však vytvoří 11 500 nových pracovních míst pro třicet nových menších obchodů.

Investovat do podnikání plánuje rovněž IKEA v České republice. „Během příštích dvou let budeme investovat do stávajících obchodních domů, rozvíjet naše digitální kanály, nové služby a nová místa pro setkávání se zákazníky,“ uvedla pro iDNES.cz Mounia El Hilali, šéfka IKEA pro region Česka, Maďarska a Slovenska.

Pilotním projektem nového místa pro setkávání se zákazníky je IKEA Point Praha, menší pobočka, kterou společnost otevřela v září na Václavském náměstí v Praze. „Vyhodnotíme jej a na základě toho se rozhodneme o otevření nových míst,“ dodala El Hilali.