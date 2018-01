Ikea otevře v létě nový obchod v Praze na Václavském náměstí

Praha se tak stává jednou z laboratoří nové prodejní strategie švédské firmy. Podle ní má být nábytkář blíž lidem a inspirovat zákazníky. Neznamená to však úprk z periferií měst.

Svůj nový obchod Ikea nazývá pop-up studiem. Dočasné prodejny malého formátu, takzvané pop-up, už nábytkářská firma v posledních měsících otevřela v několika evropských městech. Vidět jsou v centrech Stockholmu, Curychu, Říma či Varšavy. Nabídkou se liší, jedno však mají společné. Jsou malé (do cca 1500 metrů čtverečních) a není jisté, jak dlouho na místě vydrží.

V tom pražský obchod nebude nijak vybočovat. „Pop-up studio Ikea bude fungovat na dobu určitou a otevřeno bude od léta 2018. Po půl roce projekt vyhodnotíme a rozhodneme se, jaké další kroky je třeba udělat,“ přiblížila mluvčí Ikea Zdeňka Pecková pro iDNES.cz. budoucnost nového obchodu. Ten může zmizet a objevit se pak na jiném místě, což je principem prodeje a marketingu pop-up obchodů. Velkým značkám totiž nejde o to, aby tímto způsobem trhaly prodeje. Chtějí tak hlavně posilovat značku.

Pražský obchod se tematicky zaměří na design obývacích pokojů a s tím související servis. Součástí obchodu však bude klasická prodejna s omezenou nabídkou skladového zboží. V prodejně chce firma upozorňovat i na novinky ze svého sortimentu nebo na limitované kolekce.

V pětipatrové, zhruba jen deset metrů široké, budově na Václavském náměstí 16, kde měla v minulosti svou pobočku Česká spořitelna, právě probíhá rekonstrukce. Ikea obsadí přízemí a první patro, ve zbylé části domu otevře hotelová síť Pytloun Hotels svůj nový hotel. „Smlouvu o pronájmu s českým hotelovým řetězcem Pytloun Hotels jsme podepsali tento týden,“ upřesnila mluvčí.

O tento formát, který nabízí zboží jen určitou dobu, je v poslední době v Evropě velký zájem. Začíná se více prosazovat i v Česku. Tímto způsobem prodával například Luis Vuitton, Gucci, Nike, Samsung nebo Puma. V pop-up obchodech se ale představují i automobily, designový nábytek nebo elektronika.

„Smysl mi to u Ikey dává. Je to marketingový styl a velké značky tento formát dočasného prodeje využívají více než malé,“ říká Dušan Hříbal ze 108 Agency, která pop-up obchody pro firmy buduje. Některé e-shopy tímto způsobem zkoušejí, zda se jim prodej v dané lokalitě vyplatí. V případě úspěchu otevírají v místě klasický obchod. Životnost pop-upu je v průměru od 14 dnů do půl roku až roku.

Hříbal se však podivuje nad výběrem místa, kde má nová Ikea stát. „Václavské náměstí není mezi Pražáky zrovna oblíbené místo, nic lifestylového bych zde nedělal. Raději bych zvolil širší centrum,“ myslí si.

Z „bramborových polí“ do center

Ve finančním roce, který skončil loni. Ikea celosvětově utržila 34,2 miliardy eur, tedy o sedm procent více než v předchozím roce. Nejrychleji rostoucími trhy je Čína, Austrálie, Kanada a Polsko. Nejvýznamnějším trhem je však Německo.

Ikea Česká republika, kam patří dva obchodní domy v Praze, jeden v Ostravě a jeden v Brně, zvýšila tržby o čtyři procenta na 9,7 miliardy korun. Jen čtyři procenta prodejů však firma uskutečňuje přes internet.

Právě v posílení on-line nákupů vidí firma (i na celosvětové úrovni) prostor pro zlepšení. Jak už předloni poznamenal ředitel nábytkářského řetězce Peter Agnefjäll v rozhovoru pro Wall Street Journal, dosud k úspěchu stačilo, že firma stavěla obří obchodní domy v bramborových polích. Ale tato strategie se musí změnit.

Ikea hledá, co na zákazníky bude fungovat, a co se v praxi osvědčí. Posiluje e-shop, staví pop-up obchody a výdejní místa, která v České republice zatím nejsou.

Jiná je ve smyslu změny například Ikea, kterou řetězec plánuje otevřít v centru dánské Kodaně. Budova má v sobě kombinovat kancelář, hotel, byty a v přízemí také obchod s typickým žlutomodrým logem. Horší dostupnost autem v centru města chce Ikea částečně vyřešit přepravními bicykly.