IKEA chce čistit vzduch skupováním indické slámy. Ta by jinak shořela

Indičtí farmáři každoročně spálí miliony tun zbytků plodin, aby tak uvolnili místo na polích pro další sezonu, uvádí CNN. Současně se tím do ovzduší uvolní obrovské množství škodlivin.

Situace je obzvlášť závažná v severní části země u hlavního města Nové Dillí.

Právě zde by měla proto odstartovat iniciativa firmy IKEA s názvem Better Air Now (Čistější vzduch hned, pozn. red.). Společnost to oznámila v prohlášení na svých stránkách.

„Víme, že spalování rýžové slámy představuje závažný zdroj znečištění a doufáme, že naše iniciativa to změní. Pokud budeme schopni najít způsob, jak rýžovou slámu využít, stane se pro zemědělce zdrojem příjmu a přestanou ji pálit,“ tvrdí Helene Davidssonová z divize IKEA pro jihovýchodní Asii.

Nábytkářský řetězec chce nejprve z rýžové slámy vyrábět bytové dekorace a krabice. Jejich prodej by měl v Indii odstartovat v průběhu příštích dvou let, píše agentura Bloomberg.

Na ukončení spalování indické rýžové slámy plánuje IKEA úzce spolupracovat kromě tamních úřadů také se soukromými společnostmi, neziskovými organizacemi či zemědělci.

Na následky znečištěného ovzduší umírají miliony lidí

Aktivity švédské firmy by se měly postupně rozšířit nejenom do celé Indie, ale i za její hranice. „Ambicí je vytvoření modelu snižování množství škodlivin, který by mohla uplatňovat i další světová velkoměsta,“ uvádí společnost v prohlášení.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) až 90 procent světové populace dýchá znečištěný vzduch, což způsobuje miliony úmrtí ročně. Jenom v Indii, která je často označována za nejznečištěnější zemi světa, je to ročně přibližně milion, vyplývá ze studie neziskové organizace HEI (Health Effects Institute) ze začátku tohoto roku.

Nejnovější iniciativa je pokračováním snahy společnosti IKEA o udržitelnost. Firma si do roku 2030 vytyčila cíl využívat pouze obnovitelné a recyklované materiály, přičemž do roku 2020 by měly z jejích výrobků zmizet všechny plasty na jedno použití.

V Indii IKEA v srpnu otevřela svůj první obchod ve městě Haidarábád. Pokud tam bude švédský řetězec úspěšný, jsou v plánu další prodejny v Bombaji, Dillí a Béngalúru.