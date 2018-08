Nemailujte a nepracujte v noci, radí Amazon svým zaměstnancům

Internetový obr Amazon má přitom pověst firmy, jejíž vražedné pracovní tempo a prostředí dělají z lidí spánkové deprivanty trpící vyhořením. Proto si teď v Indii kladou otázku, jestli Agarwalovo doporučení znamená obrat ve firemní kultuře. Ind má nyní postavení senior vice presidenta, dřív působil jako výkonný asistent nejvyššího z nejvyšších Jeffa Bezose, který má pověst náročného šéfa, píše agentura Bloomberg.

Indie s více než 1,3 miliardy obyvateli se pro Amazon.com stala nelítostným bojištěm. Společnost tu chce proinvestovat 5,5 miliardy dolarů. Nedávno ale s konkurenčním Walmartem prohrála v tendru na koupi vedoucího indického operátora internetového prodeje Flipkart Online Services.

V době, kdy technologické požadavky na pracovníky stoupají, je hlas volající po rovnováze pracovního a osobního života z Bangalore, indického třetího největšího města, jako blesk z čistého nebe. Velká část z milionu zaměstnanců tu pracuje dlouho do noci a pozdní pracovní schůzky nebo víkendové pracovní hovory jsou normální.

Deprese i sebevraždy

Psychologové, spánkové laboratoře a kliniky na umělé oplodnění stále víc upozorňují na důsledky horečného pracovního tempa a doby. Patří mezi ně nespavost, deprese a sebevražedné sklony, říká renomovaný psychiatr Seshadri Kalyanasundaram. „Chodí mi sem lidé ve věku 25 až 28 let po infarktu. To je něco, co jsem za svou čtyřicetiletou kariéru nezažil,“ podotýká psychiatr, v jehož ordinaci přibývá pacientů pracujících v technologických oblastech.

Své pracovní soboty má rezervované jen pro technologické pracovníky a jsou naobjednané na měsíce dopředu. „Pro spoustu lidí existuje jen jeden život, a to ten pracovní. Je to katastrofa, tikající bomba,“ upozorňuje Kalyanasundaram.

Ve startupech od Bangalore po Dillí jdou zakladatelé a top manažeři v ukrutném pracovním tempu příkladem. Například zakladatel největší hotelové sítě v jihovýchodní Asii OYO Rooms Ritesh Agarwal se přes týden moc vyspat nestíhá. Aby to dohnal, v sobotu večer uléhá brzo a vstává v neděli kolem poledne.

Byju Raveendran, zakladatel a šéf vzdělávacího startupu BYJU’s, a jeho týmoví kolegové nechávají odpočinek na pozdní noční hodiny. Někdy si jdou o půlnoci zahrát fotbal a hrají třeba do dvou ráno. Pro nespavce jsou i v noci k dispozici služby typu doručování jídla nebo provoz sportovních arén.

Dilip Vamanan, zakladatel startupu na analýzu dat internetového obchodování SellerApp, který pomáhá například prodávajícím na Amazonu, pracuje 14 hodin denně. Pak ještě vyřizuje hovory a emaily z domova. Jeho kolegové si však stěžují na bolest zad, nespavost a stres.

Myšlenka indického šéfa Amazonu Agarwala je sice inspirativní, ovšem převést ji do praxe bude zřejmě obtížné. „Indické startupy toho musí ještě hodně dokázat. Nejsou tak daleko, aby se jejich zakladatelé mohli stáhnout a přepnout na autopilota,“ míní Vamanan.