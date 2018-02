Indické banky tíží toxické půjčky i podvodné transakce

State bank of India, největší poskytovatel retailového bankovnictví v zemi, v auditu nedávno přiznal, že podíl jeho špatných úvěrů je o 232 miliard rupií (3,6 miliardy dolarů) vyšší, než se čekalo. V posledním čtvrtletí minulého roku se poprvé po 17 letech banka propadla do ztráty.

„Pokud státem vlastněná banka připouští takové nesrovnalosti, ukazuje to, jak hluboce je bankovní systém prohnilý,“ hodnotí to Hemindra Hazari, bankovní analytik z Bombaje. „Uklidit tento nepořádek zabere mnohem více úsilí a času,“ dodal listu Bloomberg.

Další špatné úvěry za 20,5 miliardy rupií vyplavaly na povrch v největší soukromé bance HDFC Bank. Problémy má podle Bloombergu i ústav ICICI bank.

Loni v říjnu uvolnila indická vláda na pomoc bankovnímu sektoru 32 miliardy dolarů, odhaduje se však, že toxické půjčky dosahují až 150 miliard.

Teď navíc vyplavaly na povrch problémy Punjab National bank, která je jedním z největších poskytovatelů půjček v Indii. Firma, vlastněná státem, přiznala, že odhalila podvodné transakce za 1,77 miliardy dolarů, k nimž došlo na jedné z jejích poboček. Akcie banky ve středu ztratily deset procent své hodnoty.

Spekuluje se o tom, zda mohou mít problémy bank lavinový efekt a postihnout celou ekonomiku. Zástupce státní Punjab National Bank Lok Rajan to odmítá.

„Nemyslím si, že se to vymklo kontrole a mělo by to vzbuzovat přílišné obavy,“ uvedl pro The New York Times.

Někteří analytici o tom však podle listu pochybují. „Je to vážná krize. Ale v posledních letech postupuje tak pomalu, že všechny nechává v klidu,“ řekl známý indický ekonom Mihir Sharma. Podle něho vláda zasahuje pomalu.