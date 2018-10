Indické ženy se rozpovídaly o obtěžování, firmy se nechávají pojistit proti MeToo

19:15 , aktualizováno 19:15

Poté, co se lavina s obviněními ze sexuálního obtěžování přesunula z Hollywoodu do Indie, se některé tamní společnosti rozhodly podstoupit určitá opatření. Vedení malých i velkých firem se nechalo pojistit proti MeToo, tedy pro případ, že by je zaměstnanci či zákazníci nařkli ze sexuálního harašení.