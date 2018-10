Na cizí svatbu jako do divadla. Indové prodávají turistům vstupenky

Když se Indka Surabhí Čauhanová vdávala, objevila se na seznamu jejích hostů, který čítal přes 400 pozvaných, i dvě cizí jména: Carly Stevensová a Tim Gower. Patřila australské cestovatelce a jejímu partnerovi, turistům, se kterými se Indka nikdy neviděla. Přesto se pár zúčastnil dvoudenní svatby včetně obřadu, na který jsou spíše zváni jen nejbližší členové rodiny a přátelé.

Za nevšední zážitek zaplatil australský pár v přepočtu přibližně 4500 korun. „Není tu nic jiného, co by vystihovalo indickou kulturu více než svatba. Je zde vše: místní lidé, potraviny, zvyky, oblečení i hudba,“ uvedla pro CNBC Orsí Parkanjíová, spoluzakladatelka start-upu Join my wedding, který netradiční zážitky zprostředkovává. „Je neobvyklé mít svatbu, která má tradičně více než tisíc hostů a trvá několik dní,“ dodává Parkanjíová.

Podle ní jsou indické svatby světově proslulé, přesto je většina lidí nemá šanci zažít. S touto myšlenkou start-up v roce 2016 vznikl. Každý z budoucích manželských párů má na webu společnosti svůj profil, který poskytuje detailní informace o akci včetně pokynů ohledně vhodného oblečení, místa konání či ceny. Ta se může lišit v závislosti na velikosti akce a požadavcích budoucích pořadatelů, kteří dostanou většinu z ceny vstupenek.



Turisté jsou v módě

V zemi s rychle rostoucím počtem obyvatel a rozšiřující se střední třídou si ročně řeknou své „ano“ miliony párů. Podle expertů proudí indickým svatebním průmyslem 40 miliard amerických dolarů ročně. „Každý rok se to číslo zvyšuje,“ potvrzuje Ašiš Búbna, ředitel rozsáhlé svatební agentury pro bohaté Indy Ferns N Petals.

Dodal, že v této souvislosti roste i zájem o „svatební turistiku“, a to jak ze strany manželských párů, tak i zahraničních návštěvníků.

„Pro některé hostitele je to cesta, jak udělat svatbu extravagantnější. Jiní to berou jako možnost, jak mohou turistům ukázat místní kulturu a zvyky,“ vysvětluje Búbna. Doposud služeb využilo přes sto manželských párů. „Díky projektu jsme se seznámili s lidmi z různých zemí. Otevřeli jsme se tomu a byli jsme nadšení. Je to něco nového,“ popsala svou zkušenost Čauhanová.