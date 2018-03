Zakladatel IKEA odkázal charitě 475 miliard, stala se jednou z nejbohatších

Ingvar Kamprad, zakladatel nábytkářského impéria IKEA a před svou nedávnou smrtí osmý nejbohatší muž planety, odkázal na charitu polovinu svého jmění – celkem 23 miliard dolarů. Informoval o tom server Quartz.



Z neziskové organizace Kamprad Family Foundation se po jeho smrti rázem stala jedna z nejbohatších charit světa.

Kamprad zemřel letos 27. ledna a ze závěti, sepsané v roce 2014, vyplývá, že polovinu svého majetku odkázal podnikatel „potřebným“ (čtěte Zemřel zakladatel IKEA Kamprad. Měl české kořeny i fašistickou minulost).

Kamprad za svého života nastřádal majetek ve výši 46 miliard dolarů, tedy v přepočtu téměř 951 miliard českých korun. Polovina teď připadne švédské nadaci a polovina jeho potomkům, kteří se však a 475 miliard korun musí podělit – Kamprad měl celkem čtyři děti: Petera, Jonase, Mathiase a Anniku.

Jedním z úkolů nadace je oživení průmyslu v severním Švédsku. „Kamprad chtěl, aby tam mladí mohli žít a nemuseli odtud odcházet,“ sdělil ředitel nadace Per Heggenes švédskému listu Dagens Nyheter.

Létal lowcostem, z kaváren si bral cukr

Ačkoliv Kamprad patřil do světové extraligy dolarových miliardářů a výší jmění se mohl měřit se zakladateli Googlu nebo šéfem firmy Oracle, vedl poměrně skromný život.

Namísto privátního tryskáče si vystačil s ekonomickou třídou a preferoval nízkonákladové aerolinky. Jezdil starým volvem z roku 1993 a na převzetí ceny Podnikatel roku dorazil pozdě, protože přijel autobusem.

Místo do michelinských restaurací si na oběd raději zašel na masové kuličky do jídelny obchodního domu IKEA. Z kaváren domů si odnášel nespotřebovaná balení cukru a soli. Žil ve skromném bungalovu a skromně se také oblékal. Také se o něm říká, že když chodil nakupovat do obchodů, vybíral si zboží ve slevách.

A skromnost vyžadoval i po svých zaměstnancích, které nazýval spolupracovníky. Museli například psát na obě strany papíru a osobně je káral, když v místnosti za sebou nezhasli světlo.

Mezi nejštědřejší dárce na charitu patří také podnikatelé Steve Ballmer (šéf Microsoftu), Jan Koum (zakladatel WhatsApp) a Laurene Powell Jobsová (manželka Stevea Jobse), kteří v souhrnu poslali do nadačního fondu banky Goldman Sachs 2,54 miliardy dolarů. Dohromady se jejich jmění odhaduje na 68 miliard dolarů. Darovali tak zlomek svých úspor, přesto se nadace banky vyšvihla mezi tři nejbohatší charity v USA.

Největším světovým dárcem na charitu se však Kamprad vlídným gestem nestane. Štědřejším donátorem je Warren Buffett, který od roku 2006 věnoval nadacím 27,54 miliardy dolarů. Spolu s Billem Gatesem přesvědčují nejbohatší lidi světa, aby minimálně polovinu svého majetku věnovali na charitu. Do loňska se připojilo přes 170 lidí.