Moc peněz, málo příležitostí. Není z čeho vybírat, tvrdí investoři

Rostoucí ekonomika má své stinné stránky. Ve výrobě to už ukázal akutní nedostatek zaměstnanců. Platí to však i v úplně jiném oboru. Ti, kdo chtějí investovat do podílů v technologických, internetových či retailových společností, mají sice dost peněz, jenže nemají co nakupovat. Dobré projekty jsou rozebrané, líčí finančníci.

„Mohl bych uvažovat o nákupu zajímavých projektů až za stovky milionů korun, nicméně české startupy ani e-commerce v současnosti nenabízí ideální možnosti,” říká například Ondřej Tomek, miliardář a zakladatel portálu Centrum.cz. V minulých letech Tomek investoval například do tvůrce e-shopů Shoptet, obchodu s audioknihami Audioteka nebo trochu netypicky do uklízecích služeb lidskasila.cz.

Podobnou zkušenost mají i další, kteří v minulých letech pomáhali zafinancovat mladé firmy v rozjezdu. Tomáš Pačinda ze skupiny Enern (Dáme jídlo, Flatio, Skrz.cz, Rohlík.cz a další) vysvětluje, že důvodem malé nabídky je makroekonomická situace, tedy dlouhé období nízkých úrokových sazeb. To vede k větší aktivitě individuálních investorů a institucí, jež se pouštějí do investic do internetových firem. Enern má k investování volně k dispozici desítky milionů eur. Podle Pačindy je třeba hledat především v zahraničí.



Podle některých investorů to s sebou nese další nepříjemnosti. Nejen, že startupů na trhu je málo (resp. investorů je moc), ale při vyjednávání chtějí víc. „Pokud chcete koupit firmu, která vydělává, musíte platit vysoké násobky toho, co vydělá a návratnost je velmi dlouhá,“ popsal dříve pro iDNES.cz investor Michal Mička, který koupil loni za desítky milionů mj. českou módní značku Pietro Filipi.

Také podle ředitele investičního Mitonu Davida Špinara je dobrých projektů málo. Společnost se podílí na rozvoji mnoha projektů, mimo jiné obchodu s potravinami Rohlík.cz či rezervačního portálu Restu.

Společnost Shoptet teď rozjíždí tržiště e-shopů Eshopiste.cz, od kterého si slibuje, že rozhýbe stojaté investiční vody a umožní najít nové zajímavé firmy.

„Situace je to poměrně překvapivá. Ekonomika zažívá delší dobu nezastavitelný růst. Daří se firmám, což poznají i zaměstnanci. Zkrátka peníze na trhu nechybí, spíše přebývají, jen je není kam investovat,“ popsal trend ředitel Shoptetu Miroslav Uďan.