Nula na smrt, všechno na spoření. Životní pojištění, které nevydělá

Odpovědi pojišťoven Proč jste akceptovali smlouvy s nulovými nebo řádově tisícovými pojistnými částkami na smrt bez dalších připojištění? Allianz „Historické smlouvy Allianz měly vždy nastavenu pojistnou částku pro případ smrti. V nejméně ochranné variantě je v případě smrti vyplacena alespoň hodnota zaplaceného pojistného (pokud je nižší než aktuální hodnota fondu). Pozůstalí tak mají jistotu, že dojde-li po smrti k propadu ceny podílových jednotek, pozůstalí mají jistotu, že dostanou nejméně tolik, kolik pojištěný do fondů investoval. Pojistné riziko tak může dosahovat desítek tisíc korun. Jiným případem jsou produkty, které umožňovaly zvolit si individuální průběh pojistné částky, např. tak, aby částka kopírovala výši úvěru. U těchto smluv je možné, že zatímco na začátku byla pojistná částka v řádech např. stovek tisíc, po deseti letech může být i nulová, pokud si klient takto nastavil (např. měl úvěr pouze na 10 let). I zde je vše v pořádku, neboť nelze klienta nutit, aby zbytečně platil za pojistnou ochranu v okamžiku, kdy ji nechce. A v průběhu trvání smlouvy pojišťovna převzala riziko. Pokud si lidé volili pojistnou částku jako fixní, je její minimální hodnota nastavena na 10 tisíc korun. Tento minimální limit dodržuje i aktuálně nabízené pojištění Allianz ŽIVOT. Nemáme informace, že by někdo rozporoval tuto minimální částku. Naopak naprostá většina klientů má kromě rizika smrti pojištěný úraz, nemoci, invaliditu atd. Průměrně je tedy v rámci jedné smlouvy Allianz ŽIVOT více než pět připojištění a je tedy evidentní, že Allianz přebírá pojistné riziko. Česká pojišťovna

„Česká pojišťovna nemá v portfoliu životní produkty s nulovou pojistnou částkou na pojištění smrti. Všechny smlouvy životního pojištění v portfoliu České pojišťovny byly sjednány dle platné legislativy a v souladu s požadavky klientů. Konstrukce těchto produktů byla také předmětem posouzení a kontrol dohledových orgánů, a to bez jakýchkoliv výzev k nápravě v uvedené oblasti.“ Generali „Generali pojišťovna smlouvy s nulovou pojistnou částkou na rizika ve svém portfoliu investičního pojištění nemá. Všechny smlouvy životního pojištění vždy uzavíráme podle platné legislativy, pod dozorem dohledových orgánů a především po odsouhlasení parametrů smlouvy klientem.“

Kooperativa „V každé životní situaci si klienti volí rozsah rizik, která aktuálně potřebují. Mladý člověk bez rodiny nemá důvod si sjednávat vysoké částky na smrt, ale zajišťuje se zejména pro případ úrazu nebo vážného onemocnění. Požadavek na vyšší částky pojištění smrti přichází až s rodinou nebo hypotékou. Také se klient může dočasně dostat do životní situace, že nemá závazky a v daném období pojištění nepotřebuje. Jedná-li se o dočasný stav, pak není ideální zrušit celé pojištění, ale jen snížit připojištění či jej odsjednat.“ MetLife (dříve Amcico a Aviva) „Pojišťovna MetLife při uzavírání pojistných smluv vždy postupovala v souladu se zákony upravujícími oblast pojišťovnictví a uzavírání pojistných smluv, přičemž vždy respektovala zásadu smluvní volnosti stran, což se týká i smluv o investičním životním pojištění.“ NN (dříve ING) „Česká legislativa upravující oblast životního pojištění definuje i kategorii životních pojistných produktů tzn. ‚na dožití‘, kde základním rizikem je riziko dožití se daného věku. Není tedy nutné, aby smlouva o životním pojištění obsahovala krytí rizika smrti, české právo zná i riziko dožití. Dané smlouvy vždy klientům umožňovaly uzavřít si krytí celé škály rizik i v dalších letech trvání pojištění. Co se týče samotných smluv s nulovou pojistnou částkou, ty si klienti nejčastěji sjednávali v případech, kdy chtěli využít možnost čerpání příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění a krytí rizik již měli zajištěné jinou smlouvou. Možnost nastavení krytí rizik na nulovou pojistnou částku tak pro ně byla atraktivní, jelikož nechtěli znovu platit rizikové pojistné za ochranu, kterou už měli zajištěnou. Tato praxe byla na českém trhu na začátku milénia zcela běžná a nebyla nijak v rozporu s legislativou, což dokládá i fakt, že tento typ produktu byl a stále je podporovaný státem. Nicméně vše se v čase vyvíjí, legislativu a její interpretaci v praxi nevyjímaje, a proto v dalších letech naše pojišťovna přistoupila k úpravě konstrukce tohoto produktu, přičemž pojistná částka na smrt je na smlouvě vždy sjednána v nenulové výši a kryje minimálně náklady spojené s potenciálním pohřbem.“ Uniqua „Pojišťovna Uniqua nemá ve svém portfoliu žádnou smlouvu, kde by nebyla poskytována pojistná ochrana. Ve všech produktech je v průběhu trvání smluv stanovena minimálně určitá úroveň pojistné ochrany, aby si kontrakt zachoval charakter pojistné smlouvy. V různých etapách svého života potřebuje klient pojistnou ochranu v různém rozsahu a proto částku pro případ úmrtí v průběhu trvání klienti snižují a naopak zvyšují. Pokud produkt takovouto variabilitu pojistné ochrany umožňuje, musí být určitá hodnota prostě stanovena jako minimální mez pod kterou klient/zprostředkovatel nemůže při nastavení smlouvy klesnout. Při stanovení její výše se musí zohlednit právě to, zda daný produkt ještě zachovává charakter pojistné smlouvy. To vše v mezích platné legislativy a pod průběžnou kontrolou dohledu nad činností pojišťoven. Výše tohoto povinného minima je kontrolována i auditem, protože pokud by se při určité hladině již nejednalo o pojistnou smlouvu, tak by musely být vedeny odchylně i účetní záznamy o takovýchto kontraktech.“