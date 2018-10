Češi už nejsou takové „konzervy“, do podílových fondů investují čím dál víc

Co se týče financí, nejsou už Češi takové „konzervy“, jak bývali. Podíl investic do fondů se během posledních pěti let zvedl ze 7 na více než 12 procent domácích úspor. A ve fondech kolektivního investování je nyní téměř půl bilionu korun.