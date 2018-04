Obří IT průšvih ministerstva práce. Vyhodilo miliardu, zjistil NKÚ

Nově vysoutěžené IT systémy pro úřady práce jsou opět promarněné peníze a na ministerstvu se chystá trestní oznámení. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) podle připravované zprávy, jejíž část má redakce k dispozici, našel v několika zkoumaných IT zakázkách zadaných za ministryně Michaely Marksové pochybení ve výši nejméně 1,3 miliardy korun. Ministerstvo je zaplatilo za IT projekty a za související konzultační služby. Jde o několik systémů na výplatu dávek a evidenci nezaměstnaných. A­ také systém na veškeré účetnictví ministerstva.

Systémy mají až dvouleté zpoždění a nefungují. U některých se ukázalo, že byly zadány v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, konstatoval NKÚ. „O trestních oznámeních rozhodnou právníci. Vše se odvíjí od dokončení kontroly NKÚ, zpráva z ní by měla být účinná v polovině května,“ říká v rozhovoru pro MF ­DNES náměstek současné ministryně práce Oleg Blaško.

Před pěti lety se coby náměstek úřednického ministra Františka Koníčka podílel na úklidu v IT sekci po neslavném působení exministra Jaromíra Drábka a jeho náměstka Vladimíra Šišky. Situace je teď podle něj horší a problematických IT projektů může být více než dvacet.

Každý den přichází stát kvůli špatně uzavřeným IT smlouvám o­ milion korun, vyplývá ze zprávy NKÚ. Exministryně Marksová, její náměstek pro IT Robert Baxa a ředitel IT sekce Jiří Károly na dotaz MF DNES odpověděli, že se k připravované zprávě NKÚ nebudou vyjadřovat, protože je zatím neveřejná a­ může se ještě změnit.

Dávkové systémy v ohrožení nejsou, ministerstvo nadále spoléhá na dlouholetého dodavatele OKsystem, se kterým ovšem vedení ministerstva nasmlouvalo čtyřikrát vyšší cenu, než stát platil za náměstka Šišky: 40 milionů měsíčně. „Cena odpovídá smlouvě na krátkodobou spolupráci. Ministerstvo nám může kdykoliv dát tříměsíční výpověď a my pak nebudeme mít práci pro IT odborníky, které jsme na projekt nasadili,“ říká Vítězslav Ciml, ředitel společnosti OKsystem. Nové vedení ministerstva si řeklo o slevu a dostalo ji.

NKÚ v připravované zprávě vytýká předchozímu vedení ministerstva, že nemá schválenou IT strategii, a přesto se pouštělo do zakázek za stovky milionů korun. „Nekoncepční jednání se projevovalo například tím, že k zadávacím řízením na IT zakázky přicházely stovky a stovky dotazů od uchazečů, a ministerstvo standardně odpovídalo, že to řešení má dodavatel navrhnout podle svého uvážení,“ líčí Blaško. Ministryně v demisi Jaroslava Němcová teď nařídila svým lidem předložit IT koncepci a architekturu ministerstva do konce dubna.

Podle informací MF DNES pojal exnáměstek Baxa výměnu IT dodavatelů u více než třicítky zakázek jako experiment, který ovšem nevyšel. Vystudovaný právník nicméně pod kontroverzními zakázkami není podepsaný, jsou tam jeho podřízení případně ministryně, uvedl Blaško.

Největším problémem ministerstva, ale i celé státní správy je aktuálně nedostatek odborníků na informační technologie. NKÚ konstatuje, že ministerstvo práce je zcela závislé na externích konzultantech a kritizuje ho, že se s tím dosud nesnažilo nic dělat a závislost pouze prohlubovalo. „Ani my sem odborníky kvůli paralyzujícímu služebnímu zákonu nedostaneme,“ obává se Blaško. Podle něj by měl kritické IT systémy, jako jsou ty dávkové či důchodové, kontrolovat přímo stát. Například prostřednictvím Národní agentury pro IT pod ministerstvem vnitra, kde by schopné IT mozky shromáždil a zaplatil.